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Kamu-İş’in TÜK’te uyguladığı grev kaldırıldı

24 Aralık 2020 Perşembe 13:13
Kamu-İş’in TÜK’te uyguladığı grev kaldırıldı
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“SOSYAL YATIRIMLARLA İLGİLİ SORUN 8 OCAK’A KADAR ÇÖZÜLECEK”

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda uyguladığı grev, çalışanların sosyal yatırımlarıyla ilgili sorunun 8 Ocak’a kadar çözüleceği taahhüdü üzerine kaldırıldı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan konuyla ilgili Toprak Ürünleri Kurumu Merkez Binası önünde ortak basın açıklaması yaptı.

SERDAROĞLU

Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, grevin, TÜK Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla yapılan görüşmelerin ardından ilgili bakanlıktan netice alındıktan sonra kaldırıldığını belirtti.

Serdaroğlu, yılbaşından sonra 8 Ocak’a kadar çalışanların sosyal menfaatleri ve haklarıyla ilgili sıkıntının Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çözüleceği taahhüdü verildiğini kaydetti.

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Serdaroğlu, vardıkları mutabakat nedeniyle üreticiyi de mağdur etmemek adına grevi 8 Ocak’a kadar kaldırdıklarını belirtti.

ADAHAN

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan da, çalışanların özlük haklarını, en doğal hakları olan grev ile aradığını dile getirerek, kurumun gerçek sahiplerinin çalışanlar olduğuna dikkat çekti. Adahan, kurumun sadece çalışanların değil, hayvan üreticileri ve çiftçilerin de kurumu olduğunu ifade etti.

Çalışanların özlük haklarını yerine getiremedikleri için mahcubiyet içinde olduklarını söyleyen Adahan, görüşmeler sonucunda ilgili bakanlıklardan gerekli taahhütleri alıp, Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu ve yönetime ilettiklerini kaydetti.

Sendikanın çalışanlarla birlikte özveri gösterip grevi kaldırdığını ifade eden Adahan, sendikaya ve çalışanlara teşekkür etti.

Adahan, ilgili makamlardan sorunun Ocak ayının ilk haftasında çözüleceği taahhüdünü aldıklarını belirterek, “Sizlerin huzurunda onlara bu sözü veriyoruz” dedi.

Kamu-İş, çalışanların, “aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmadığı” gerekçesiyle Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüm şubelerinde bugün tam gün greve gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu İşçileri SendikasıToprak ürünleri KurumuTük
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