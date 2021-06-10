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Kamu-iş uyardı!

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde  yönetim ve müdürlük arasında yaşanan yetki karmaşası nedeniyle iş barışının bozulduğunu belirterek, hükümet ve ilgili bakanlık olumlu adım atmazsa önümüzdeki  haftadan itibaren süresiz grev dahil her türlü yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.

10 Haziran 2021 Perşembe 14:00
Kamu-iş uyardı!
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Serdaroğlu, Kamu-İş’in  Gazimağusa Serbest Bölge ve Liman Müdürlüğü’nde  müdürlük ile yönetim kurulu arasındaki yetki karmaşası gerekçesiyle uygulanan bir günlük uyarı greviyle ilgili açıklama yaptı.

Kamu-İş  Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Serbest Bölge ve  Liman Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada,  bugünkü grevlerinin  nedeninin herhangi bir hak gaspı olmadığını,  iş barışının  ve  çalışma  huzurunun bozulması nedeniyle grevde olduklarını ifade etti.

Sedaroğlu, yönetim kurulu başkanı ile müdür arasındaki yetki karmaşasından  dolayı personelin ciddi anlamda huzursuz olduğunu, nasıl ve ne şekilde hizmet vereceklerini karıştırdıklarını söyledi.

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Serdaroğlu, “Yetki karmaşasına artık bir son vermeleri lazım” diyerek, Serbest Liman’ın  yasasında  yetkilerin düzenlendiğini ancak  herkesin kendine göre yasayı, yorumladığını , “yetkili benim” noktasına gelindiğini söyledi.

Bakanlığa yetki karmaşasıyla ilgili uyarıları yaptıklarını kaydeden Serdaroğlu, ayrıca   basında  kurumla ilgili yolsuzluk iddialarının yer aldığını kayddetti ve Sayıştay’ı iddiaları araştırmak üzere göreve davet etti.
 
Serdaroğlu, Sayıştaylık’a seslenerek, “Bir an önce bu iddiaların doğru olup olmadığını ortaya  koymak için bu kurumu denetlemeleri lazım. Çünkü burada çalışanlar da zan altında bırakılıyorlar” dedi.
    
Kurum ve kuruluşların bu şekilde; yetki karmaşasıyla idare edilemeyeceğini vurgulayan Serdaroğlu, “Bu şekide idare edildiği müddetçe ileride bu kurumun  belki de birilerine peşkeş çekilmesi konuşulacak. Acaba bu mu ki plan  yetkililer buradaki huzursuzluğa  sessiz kalıyorlar ve sadece seyretmekle yetiniyorlar” dedi.

Huzursuzluğu çözmenin Bakan’ın  ve hükümetin yetkisinde ve görevi olduğunu söyleyen Serdaroğlu,  herhangi bir  olumlu ve somut adım atılmaması halinde  önümüzdeki hafta süresiz grev  dahil her türlü eylem ve grev hakkını kullanacaklarını açıkladı.


 

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Son Güncelleme: 10.06.2021 14:13
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