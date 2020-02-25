banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115157
ALTIN
325.915
DOLAR
6.1426
STERLİN
7.9673
EURO
6.6574
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev yapacak

Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş), toplu iş sözleşmeleri kapsamında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere, Perşembe günü, örgütlü olduğu yerlerde tam gün uyarı grevi yapacak.

Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev yapacak

Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş), toplu iş sözleşmeleri kapsamında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere, Perşembe günü, örgütlü olduğu yerlerde tam gün uyarı grevi yapacak.

25 Şubat 2020 Salı 11:05
Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev yapacak
banner337

SERDAROĞLU: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ SULANDIRILIYOR”
Kamu İşçi Sendikaları (Kamu-İş), toplu iş sözleşmeleri kapsamında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere, Perşembe günü, örgütlü olduğu yerlerde tam gün uyarı grevi yapacak.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, toplu iş sözleşmelerinin sulandırıldığını savunan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, greve katılım çağrısında bulundu.

banner317
Süt Endüstrisi Kurumu’nun 31 Aralık 2019’da sona eren Toplu İş Sözleşmesi’ni halen imzalamadığını  kaydeden Serdaroğlu, “Ülkenin ekonomik durumu dikkate alınarak sıfır artış teklifimiz, usul ve prosedüre göre Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu ve Müdürü ile görüşüldü, mutabakat sağlandı ama bugüne kadar imza aşamasına gelinmedi” dedi.
Rehberlerin ve turizm ofislerinde çalışan personelin Anayasa’ya aykırı şekilde, angarya çalıştırıldığını savunan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu,  “Çalışma koşullarını düzenleyen protokol taraflarca onaylanmadı. Çalışanların mağduriyetleri devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Toplu İş Sözleşmesi çerçevesindeki terfilerin sulandırıldığını, kamuda kısıtlı terfi yapıldığını da savunan Ahmet Serdaroğlu, “Bütün bu mağduriyetleri dikkate alan sendika yönetimi, 27 Şubat Perşembe günü, devletteki işçiler, Süt Endüstrisi Kurumu personeli ve turist rehberleri ile turizm ofislerinde çalışan personel olarak tam gün greve gitme kararı aldı.  Tüm üyelere ve kamuoyuna açıklar, greve katılımlarınızı bekleriz” dedi.
 

banner335
Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslanköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Aslanköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Baraka Okuma Grubu, Mehmet Kansu İle Söyleşi Gerçekleştiriyor
Baraka Okuma Grubu, Mehmet Kansu İle Söyleşi Gerçekleştiriyor
Bay-Sen Perşembe BRTK’da tam gün grev yapacak
Bay-Sen Perşembe BRTK’da tam gün grev yapacak
Ydp, 1974’ten Önce Yabancılardan Mal Alanlarla İlgili Tasarıya Karşı Çıktığını Açıkladı
Ydp, 1974’ten Önce Yabancılardan Mal Alanlarla İlgili Tasarıya Karşı Çıktığını Açıkladı
İskele'de darp edilen icra memuru için KTAMS'tan açıklama
İskele'de darp edilen icra memuru için KTAMS'tan açıklama
Asgari Ücrete itirazlar değerlendirilecek!
Asgari Ücrete itirazlar değerlendirilecek!
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “gönyeli Spor Kulübü” İsimli Kitap Takdim Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “gönyeli Spor Kulübü” İsimli Kitap Takdim Edildi
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve seçim yasakları Pazar günü başlıyor
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve seçim yasakları Pazar günü başlıyor
Bandabuliya Sahnesi’nde Müzik Akşamı
Bandabuliya Sahnesi’nde Müzik Akşamı
Üçüncü Toplum Forumu Ktoeös’i Ziyaret Etti
Üçüncü Toplum Forumu Ktoeös’i Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim