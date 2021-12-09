banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis toplandı
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Dualarımız Nisa ile..
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
banner404

Kamu-iş, Ktams ve Kamu-sen, yarın Girne Boğaz’dan Meclis'e yürüyecek

Kamuda örgütlü KAMU-İŞ, KTAMS ve KAMU-SEN, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı, “giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için” yarın Girne Boğaz’dan Meclis önüne kadar yürüme kararı aldı.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:00
Kamu-iş, Ktams ve Kamu-sen, yarın Girne Boğaz’dan Meclis'e yürüyecek

Üç sendika adına yazılı açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak üç sendikanın yönetim kurullarıyla sınırlı tutulacak yürüyüşün, saat 09.30’da Girne Boğaz’dan başlayacağını duyurdu.

Serdaroğlu, “Yoksullaşmaya hayır” sloganıyla yapacakları yürüyüşle, yaşanan ekonomik krizle giderek fakirleşen halkın sorunlarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

banner341
Serdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dar ve sabit gelirlinin alım gücü giderek düşüyor. Bankadaki döviz cinsinden borcu olanlar taksitlerini ödeyemez duruma geldi. Birçok aile yaşanan kriz nedeniyle dağılma noktasında. Tüm bu yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Cuma günü Girne Boğaz’da yönetim kurulları bazında toplanarak Meclis önüne kadar yürüyeceğiz.”

banner360
Son Güncelleme: 09.12.2021 12:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Tatar, yarın Colin Stewart’ı kabul edecek
Tatar, yarın Colin Stewart’ı kabul edecek
“Dünden bugüne solun seçim birliktelikleri” paneli Mağusa’da yapıldı
“Dünden bugüne solun seçim birliktelikleri” paneli Mağusa’da yapıldı
DAÜ’de “Akademik Ünvan Belge Takdim Töreni”
DAÜ’de “Akademik Ünvan Belge Takdim Töreni”
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Aktunç Toplum Temelli Turizm (TTT)'yi anlattı
Aktunç Toplum Temelli Turizm (TTT)'yi anlattı
Bakan Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti
Bakan Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim