banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstifa, iftira, irtica, istifra
İstifa, iftira, irtica, istifra
Geçen sene neden kapandık, şimdi neden kapanmıyoruz?
Geçen sene neden kapandık, şimdi...
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl ödensin!
Bütçe Maraş’a gidince çalışanlar nasıl...
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
7 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
banner376
Flaş Haber
98 yeni vaka!
Kapat

Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen, Posta Dairesi’ndeki personel eksikliğinden dolayı hizmetlerin durma noktasına geldiğini belirterek, hükümeti uyardı

Kamu-iş, KTAMS ve Kamu-Sen, Posta Dairesi’ndeki personel eksikliğinden dolayı hizmetlerin durma noktasına geldiğini belirterek, önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar adım atılmazsa her türlü yasal eylem ve grev hakkını kullanacaklarını duyurdu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:00
Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen, Posta Dairesi’ndeki personel eksikliğinden dolayı hizmetlerin durma noktasına geldiğini belirterek, hükümeti uyardı

Kamu-iş, KTAMS ve Kamu-Sen, Posta Dairesi’ndeki personel eksikliğinden dolayı hizmetlerin durma noktasına geldiğini belirterek, önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar adım atılmazsa her türlü yasal eylem ve grev hakkını kullanacaklarını duyurdu.

3 Sendika adına yazılı açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu şunları kaydetti:

banner341
“Posta Dairesi’nde bitmeyen personel eksikliği halen daha devam ediyor. Geçen yıl yapılan eylemler sonucunda istihdam edilen personel bir yıl içinde maalesef başka bölümlere aktarıldı. Açılan münhaller de Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından sürekli iptal edilince bu durumla karşılaştık. Bugün hem Posta Dairesi’nde çalışanlar eziyet çekiyor, iş barışı bozuluyor. Hem de gelen vatandaş sağlıklı hizmet alamıyor. Koli hizmetleri durma noktasında gelmiştir.

HALK YIĞILMAYA TEPKİLİ

Kolilerini Posta Dairesi’nden almaya gelen vatandaşlarla çalışanlar karşı karşıya kalıyorlar.  Halk bu pandemi ortamında yaşanan yığılmaya tepki koyuyor. Yapmış olduğumuz tüm girişimlere rağmen ne Kamu Hizmeti Komisyonu münhal açmıştır. Ne de personel eksikliğine karşı herhangi bir adım atılmıştır. Tüm yetkililerle, müdür ve bakanlık düzeyinde yaptığımız görüşmelere rağmen hala adım atılamadı. Biz örgütler olarak uyarıyoruz. Halkın hizmet alamadığı Posta Dairesi’nde bir an önce çare üretilip personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar adım atılmazsa her türlü yasal eylem ve grev hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 07.07.2021 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ-SEN, Taşel’de işten atılan 4 işçiye destek vermeye devam ediyor
DAÜ-SEN, Taşel’de işten atılan 4 işçiye destek vermeye devam ediyor
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları ile istişare devam etmektedir”
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları ile istişare devam etmektedir”
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek
Girne Belediyesi kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Girne Belediyesi kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Sibel Tatar GİKAD Girişimcilik Kampını ziyaret etti
Sibel Tatar GİKAD Girişimcilik Kampını ziyaret etti
KTSO: “Çevre ve ekonomi açısından poşet üreticisi korunmalı”
KTSO: “Çevre ve ekonomi açısından poşet üreticisi korunmalı”
Kar-İş: “Hibe programında taşımacılık yok sayıldı“
Kar-İş: “Hibe programında taşımacılık yok sayıldı“
Tatar, Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
Tatar, Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
KTGB Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor, ödüller veriliyor
KTGB Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor, ödüller veriliyor
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim