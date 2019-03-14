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KAMU-İŞ, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı bugün tam gün uyarı grevinde

KAMU-İŞ, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı bugün tam gün uyarı grevinde

14 Mart 2019 Perşembe 09:21
KAMU-İŞ, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı bugün tam gün uyarı grevinde

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), hükümetin hazırlayarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği ve “kamu reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geriye götürüldüğü gerekçesiyle bugün tam gün uyarı grevi yapıyor.

Bazı sendikaların da destek belirttiği grev tüm iş yerlerinde saat 08.00’de başladı. Saat 17.30’a kadar sürecek grev sırasında saat 11.00’de Başbakanlık önünde ortak basın açıklaması yapılacak.

Kamu-İş Genel Sekreteri Devrim Gündüz, TAK muhabirinin sorusu üzerine dün Başbakan ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini fakat bir sonuca varamadıklarını ve bugün uyarı grevini uyguladıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kamuiş Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı
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