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Kamu-İş: “Kadınlarımız başımızın tacıdır”

Kamu-İş, “kadınlarımız başımızın tacıdır” diyerek, “Kuzey Kıbrıs Türk kadını ile dünya emekçi kadınlarının” Kadınlar Günü’nü kutladı. 

Kamu-İş: “Kadınlarımız başımızın tacıdır”

Kamu-İş, “kadınlarımız başımızın tacıdır” diyerek, “Kuzey Kıbrıs Türk kadını ile dünya emekçi kadınlarının” Kadınlar Günü’nü kutladı. 

06 Mart 2020 Cuma 12:25
Kamu-İş: “Kadınlarımız başımızın tacıdır”
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Kamu-İş, “kadınlarımız başımızın tacıdır” diyerek, “Kuzey Kıbrıs Türk kadını ile dünya emekçi kadınlarının” Kadınlar Günü’nü kutladı. 
Kamu-İş Genel Sekreteri Devrim Gündüz yazılı açıklamasında, ülkede özellikle kamu sektöründe ve diğer kurum ve kuruluşlarda çalışanlara “kadın – erkek” ayırımı yapmadan yasalar karşısında eşit muamele gördüğünü, ancak Kıbrıs Türk kadınının, siyasi platformlarda, parlamentoda, hükümette simgesel olarak temsil edilmediğini kaydetti. 
Siyasal alanda, erkeklerle eşit şartlarda olabilmesi için kadınların donanımlı bir şekilde örgütlenmeleri gerektiğini belirten Gündüz, şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk kadınının toplumda yeri çok önemlidir. Ülkemizin kalkınmasında, erkekler gibi katkı sağlamış, geçmiş mücadele sürecinde her türlü baskıya göçe ve birçok kayıplara karşı kendine düşeni yapmıştır.

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‘Cennet anaların ayakları altındadır’ vecizesiyle, kadınların önemi bir kat daha artmaktadır.
Ne yazık ki toplumda ve aile bireyleri arasında bu kadar öneme haiz olan ‘kadın’ bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ölçüde şiddete tacize maruz kalmaktadır. Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarında yer alan kadına şiddet türleri, dudaklarımızı ürpermektedir. Bu da yasal, cezai tedbirler ve eğitimler ile önlenmesine gereksinim duyulduğunu göstermektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polis Genel Müdürlüğü ve medya açıklamalarından son yıllarda, kadına şiddet olaylarının arttığı gözlemlenmektedir. Yukarıda da belirttiğim gibi kadına şiddet konularında ciddi ve etkili, yasal, hukuki ve sosyal önlemler alınması gerekliliğine inanmaktayım.
Kadınlar Günü’nü en iyi dilek ve duygularla kutlar, kadına şiddet uygulamalarının sona ermesini dilerim.”
 

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Son Güncelleme: 06.03.2020 20:38
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