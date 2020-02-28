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Kamu-iş eylemini iptal etti

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.

Kamu-iş eylemini iptal etti

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.

28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Kamu-iş eylemini iptal etti
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Kamu-İş yayınladığı yazılı açıklamada, Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı, kamudaki terfilerle ilgili Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladıkları kınama eylemini iptal ettiklerini belirtti.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Kamuiş Eylem Iptal
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