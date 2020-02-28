Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.
Kamu-iş eylemini iptal etti
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.
28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Kamu-İş yayınladığı yazılı açıklamada, Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı, kamudaki terfilerle ilgili Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladıkları kınama eylemini iptal ettiklerini belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.