banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
banner404

Kamu-İş eylem başlatıyor

Kamu-İş, örgütlü olduğu tüm işyerlerinde, pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağını duyurdu.

24 Aralık 2021 Cuma 13:30
Kamu-İş eylem başlatıyor

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu çalışanlarının 6 aydır ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili olarak Hükümetin Sendikayı muhatap alıp bir ödeme planı sunmadığı ifade edilerek, “Hükümetin sendikamızla istişare içinde bulunmaması nedeniyle 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren hastanelerin yoğun bakım ve acil servisleri hariç örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatıyoruz” denildi.

banner341
Kamuda örgütlü KTAMS ile Kamu-Sen dün yaptıkları ortak açıklamayla, pazartesinden itibaren ek mesaiye gelmeme kararı aldığını duyumuştu.


 

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2021 15:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemancı Melodi Kayış ve Piyanist Atakan Sarı yeni yıl konseri gerçekleştiriyor
Kemancı Melodi Kayış ve Piyanist Atakan Sarı yeni yıl konseri gerçekleştiriyor
BRTK kuruluşunun 58. yıldönümünü kutluyor
BRTK kuruluşunun 58. yıldönümünü kutluyor
Sürücü eğiticisi uygulama sınavı 13 – 14 Ocak’ta yapılacak
Sürücü eğiticisi uygulama sınavı 13 – 14 Ocak’ta yapılacak
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Kültür Dairesi, Mustafa Serdengeçti için taziye mesajı yayımladı
Kültür Dairesi, Mustafa Serdengeçti için taziye mesajı yayımladı
Ubp Milletvekili Adayı Çavuş, Güzelyurt bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Ubp Milletvekili Adayı Çavuş, Güzelyurt bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi
Memur-sen'den asgari ücret hakkında açıklama
Memur-sen'den asgari ücret hakkında açıklama
Oygar TAK'a konuştu
Oygar TAK'a konuştu
Arıklı'dan açıklama
Arıklı'dan açıklama
Pilli uyardı
Pilli uyardı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim