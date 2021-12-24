Kamu-İş eylem başlatıyor

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu çalışanlarının 6 aydır ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili olarak Hükümetin Sendikayı muhatap alıp bir ödeme planı sunmadığı ifade edilerek, “Hükümetin sendikamızla istişare içinde bulunmaması nedeniyle 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren hastanelerin yoğun bakım ve acil servisleri hariç örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatıyoruz” denildi.

Kamuda örgütlü KTAMS ile Kamu-Sen dün yaptıkları ortak açıklamayla, pazartesinden itibaren ek mesaiye gelmeme kararı aldığını duyumuştu.



