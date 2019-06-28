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Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda eylem uyarısı yaptı

Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda eylem uyarısı yaptı

28 Haziran 2019 Cuma 07:34
Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda eylem uyarısı yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Sekreteri Devrim Gündüz, Çağlayan Yuvası’nda personel eksikliği olduğunu, bugün bir kez daha Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileriyle görüşeceklerini kaydederek, “Çözüm bulunmazsa eyleme gideceğiz” uyarısında bulundu.
Yazılı açıklamasında, kurumun personel eksikliğinin giderilmesi için uzun süredir istişare yaptıklarını belirten Gündüz,  Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini, personelin destekleneceği konusunda mutabakat sağlandığını savundu.
Görevli personele fazla iş yüklendiğini söyleyen,  “Her personele çalışma çizelgesinde aylık ortalama 340 saat düşüyor. Personel insanüstü çabayla çalışıyor” diyen Devrim Gündüz, kurum personelinin paydostan sonra yorgunluk nedeniyle trafik kazası geçirdiğini ileri sürdü.

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Gündüz, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmazsa sendikanın üyeleri için her türlü yasal hakkı kullanarak eylem yapacağını söyledi. 

 

Son Güncelleme: 28.06.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
Kamuiş çağlayan çocuk Yuvası
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