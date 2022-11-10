banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru dönemi
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru...
Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2022)
Polisten önemli duyuru! İşte trafiğe kapanacak yollar
Polisten önemli duyuru! İşte trafiğe...
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden...
banner404

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru dönemi

Kamu Hizmet Komisyonu, ilan ettiği sınavlara başvuruları artık internet üzerinden kabul edecek.

10 Kasım 2022 Perşembe 17:01
Kamu Hizmeti Komisyonu’nda online başvuru dönemi

Kamu Hizmet Komisyonu, ilan ettiği sınavlara başvuruları artık internet üzerinden kabul edecek.

Online başvur ilk kez Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarında uygulanacak. Bu sınavlar için belirlenen son başvuru tarihi 30 Aralık.

KHK’dan yapılan açıklamaya göre, daha hızlı ve verimli hizmet sunabilmek, vatandaşların zaman kazanmasını sağlamak için bu hazırlanan uygulama kapsamında başvurular online yapılacak.

Online başvuru dönemi Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ile başlayacak. Bu sınavlara başvuru yapacak adaylar bu hizmetten yararlanabilecek ancak bir süre daha eski yöntemle başvuru da kabul edilecek.

Online başvuru için adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu resmî web sayfasındaki (khk.gov.ct.tr) “Online Başvuru” kısmına tıklayacak. Adayın 10 haneli kimlik numarası, adı, soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesiyle başlayan kayıt süreci, müracaat ile ilgili istenilen evrakların sisteme yüklenmesi ile devam edecek. Bu işlemin ardından Gelir ve Vergi Dairesi’nin sayfasına yönlendirilen müracaatçı sınav harcını ödeyerek müracaatını başarıyla tamamlamış olacak.

Online başvuru ile ilgili tüm sorular için 2292750 numaralı telefonundan 141,139 ve 148 dahili hatlar tuşlanıp Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yardım ve bilgi alınabilecek.

Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarına son başvuru tarihi 30 Aralık. Online başvuru için faydalı bilgilerse şöyle:

“Online başvuru sırasında, telefon numarası ile ilgili bir uyarı mesajı almanız halinde, bir kereye mahsus Kamu Hizmeti Komisyonuna gelip telefon numarasını güncellemeniz gerekmektedir. Sayfaya 15 MB’den fazla dosya boyutu yüklenemez. Yalnızca Jpeg, Jpg ve Png uzantılı resim dosyaları yüklenebilir.

Online başvurularda başvuru harcının en geç 24 saat içinde online olarak ödenmesi gerekmektedir.

Son gün yapılacak online başvurularda yapılacak online ödemeler gün sonu saat 23:00’a kadar yapılmalıdır.

Online başvurularda belirtilen sürelerde ödemelerin yapılmaması halinde başvuru iptal edilir.

Sınav harcı ödemeleri sonrası başvurunuzun tamamlanıp tamamlanmadığını SMS ile gönderilen “Başvuru Takip Linki”nden takip edebilir.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten önemli duyuru! İşte trafiğe kapanacak yollar
Polisten önemli duyuru! İşte trafiğe kapanacak yollar
Bağımsızlık Yolu: Karma evliliklerdeki haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor
Bağımsızlık Yolu: Karma evliliklerdeki haksızlık ve mağduriyet gün geçtikçe büyüyor
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı
Tecavüz sanığına karar!
Tecavüz sanığına karar!
LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” ayakta alkışlandı
LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” ayakta alkışlandı
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Dikkat! Bu bölgede elektrik kesintisi olacak!
Dikkat! Bu bölgede elektrik kesintisi olacak!
Vatandaşlar geçim mücadelesi veriyor!
Vatandaşlar geçim mücadelesi veriyor!
"Acil İhtiyaç" gerekçesiyle TPIC’ten ihalesiz akaryakıt alınacak!
"Acil İhtiyaç" gerekçesiyle TPIC’ten ihalesiz akaryakıt alınacak!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim