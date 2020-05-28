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Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:37
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi
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CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA YAPILAN TOPLANTIDA, KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NUN FAALİYETLERİNİ AKSAMADAN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN, MEVCUT 4 ÜYE İLE DE ÇALIŞMASINI TEMİN EDECEK YASA TADİLATI ÜZERİNDE KONUŞULDU.
 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Başsavcı Vekili Sarper Altıncık ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında bugün yapılan görüşmede, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışmalarının aksamadan sürdürülmesi konusunda atılması gereken adımlar görüşüldü. Görüşmede Başsavcılık tarafından hazırlanan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun faaliyetlerini aksamadan sürdürülebilmesi için, mevcut 4 üye ile de çalışmasını temin edecek yasa tadilatı üzerinde konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı geçtiğimiz hafta konuyu önce Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Vekili Sarper Altıncık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, ardından da Cumhuriyet Meclisi Başkanı, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmüştü.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz hafta yapılan toplantılarda, siyasi parti liderlerinin Kamu Hizmeti Komisyonu’nda boş bulunan üyeliğe tarafından atama yapılmasında sakınca görmediklerini görüş birliği ile ifade etmeleri sonrasında, Başsavcılıkla hukuken en doğru adımın saptanması için istişarelerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

“Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen iktidar ve muhalefet parti başkanlarının siyaseten sakınca görmedikleri atama konusunda adım atacağımı söylemiştim. Ancak hukuken de en doğru adımın ne olacağına ilişkin Başsavcı Vekili ile temaslar yürüttüm. Kişisel tercihim de seçim öncesi böyle bir atama yerine yasa tadilatı ile mevcut 4 üyeli komisyonun çalışmalarını yapabilmesini sağlamak ve atamanın da seçimden sonra yapılması idi. Başsavcılığın görüşü çerçevesinde bu tercihin hukuken de en doğru tercih olduğu anlaşıldığından, bugünkü toplantıyı gerekli gördüm.”

Toplantıda hükümetin yasada gerekli tadilatın yapılması konusunda Başbakan’ın girişim üstlenmesi, Meclis Başkanı’nın da Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle hızlı bir şekilde istişarelerde bulunması kararlaştırıldı. 

Son Güncelleme: 28.05.2020 16:11
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