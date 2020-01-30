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Kamu Hizmeti Komisyonu Üyeliği’ne atama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 6 yıllık görev süreleri sona eren iki üyenin yerine, komisyon çalışmalarının aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla bugünden (30 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere Hüseyin Arifoğlu ve Hüseyin Fırıncıoğluları’nı atadı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Üyeliği’ne atama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 6 yıllık görev süreleri sona eren iki üyenin yerine, komisyon çalışmalarının aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla bugünden (30 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere Hüseyin Arifoğlu ve Hüseyin Fırıncıoğluları’nı atadı.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:28
Kamu Hizmeti Komisyonu Üyeliği’ne atama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 6 yıllık görev süreleri sona eren iki üyenin yerine, komisyon çalışmalarının aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla bugünden (30 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere Hüseyin Arifoğlu ve Hüseyin Fırıncıoğluları’nı atadı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atamalar Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Yasası’nın 6’ncı maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda yapıldı.
HÜSEYİN ARİFOĞLU

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1960 Lefkoşa doğumlu olan Hüseyin Arifoğlu, Çukurova Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 1985 yılından 2010 yılına dek Kamu Hizmeti Komisyonu’nda hizmet veren Hüseyin Arifoğlu, 2005-2007 yılları arasında Kamu Hizmeti Komisyonu İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürlüğü, 2007-2008 yılları arasında ise Kamu Hizmeti Komisyonu Genel Sekreterlik Vekilliği görevlerinde bulundu.
HÜSEYİN FIRINCIOĞLULARI
1964 Lefkoşa doğumlu olan Hüseyin Fırıncıoğluları, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Ticaret Meslek Dersleri öğretmenliği, Haspolat Meslek Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi müdür muavinliği, Milli Eğitim müfettişliği ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi müdürlüğü yaptı.
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 19:22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıKamu Hizmeti KomisyonuHüseyin ArifoğluHüseyin Fırıncıoğluları
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