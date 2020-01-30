Kamu Hizmeti Komisyonu Üyeliği’ne atama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 6 yıllık görev süreleri sona eren iki üyenin yerine, komisyon çalışmalarının aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla bugünden (30 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere Hüseyin Arifoğlu ve Hüseyin Fırıncıoğluları’nı atadı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atamalar Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Yasası’nın 6’ncı maddesinin Cumhurbaşkanı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda yapıldı.
HÜSEYİN ARİFOĞLU
HÜSEYİN FIRINCIOĞLULARI
1964 Lefkoşa doğumlu olan Hüseyin Fırıncıoğluları, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Ticaret Meslek Dersleri öğretmenliği, Haspolat Meslek Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi müdür muavinliği, Milli Eğitim müfettişliği ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi müdürlüğü yaptı.