Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi kabul edildi

Bütçeyle ilgili ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KHK’nın açtığı sınavlardan örnekler vererek, etik dışı uygulamalara vurgu yaptı.

KHK Yasası’nın mutlaka değişmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, komisyona atanacak kişilerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini eleştirdi. Meclis’in de söz sahibi olması gerektiğini kaydeden Arıklı, muhalefetin de mutlaka temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Denge ve tarafsızlığın ancak bu şekilde sağlanabileceğine kaydeden Arıklı, Türkiye’den bu konuda örnekler verdi. Arıklı konuyla ilgili bir yasa önerisi sunacaklarını da kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de bütçeyle ilgili söz alarak, kamuda liyakatın hep konuşulduğunu ancak çok farklı uygulamalara tanık olunduğunu belirtti.

Sipariş listeleriyle işe personel alınan, terfi yapılan dönemlerden geçirildiğini kaydeden Özyiğit, Başbakan’ın imzası taklit edilerek işlem yapılan zamanlardan bile geçildiğini dile getirdi.

Özyiğit “Son dönemlerde bu şaibeler azaldı. Bu noktada Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Beyin hakkını vermek gerekiyor” dedi.



Öte yandan bu gibi spekülasyonların ortadan kaldırılması için gereken adımların atılması gerektiğini dile getiren Özyiğit, yapının doğru işlemesinin başkanın dürüstlüğüne bağlı olmaması gerektiğini, sistemin doğru kurulması gerektiğini anlattı.CTP Milletvekili Armağan Candan da KHK’nın kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu belirtti. Kamu reformunun da hayata geçirilmesiyle daha etkin bir kamu yönetimi oluşabileceğini dile getiren Candan, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın ele alınmaya başlanmasını istedi.Son dönemde Dışişleri Bakanlığı’na ait dört münhalin mahkemeye taşındığını kaydeden Candan, yabancı dil sınavı konusunda yaşanan sorun nedeniyle acil ihtiyaç olan bu istihdamın yapılamadığını dile getirdi.Candan bu konuda yapılan bir istişare olup olmadığını sordu.Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yerinden yanıt vererek, ortada bir yorum farkı olduğunu ve konuyla ilgili ara emri alındığını kaydetti. Özersay, mevzuatta ve yasada değişikliğe gidilmesi gerektiğinin ortada olduğunu belirtti.Konuşmaların ardındanoybirliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı.