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Kamu çalışanlarından yüzde 10.65 maaş kesintisi yapılacak

Ocak-Şubat-Mart döneminde 5 bin TL üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden % 10.65 kesinti yapılacağını karara bağladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:33
Kamu çalışanlarından yüzde 10.65 maaş kesintisi yapılacak
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5 BİN TL’NİN ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ MAAŞ, ÜCRET VE MAAŞ NİTELİKLİ ÖDEMELER İLE EMEKLİ MAAŞLARINDAN OCAK-ŞUBAT-MART AYLARINDA GERİ ÖDENMEK ÜZERE KESİNTİ YAPILACAK

TEMASLI OLARAK KARANTİNAYA ALINAN SİGORTALILARA ÖDENEK VERİLEBİLMESİ İÇİN DE YASA GÜCÜNDE KARARNAME ÇIKARILDI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntıları dikkate alan hükümet, 5 bin TL’nin üzerindeki her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından kesintiye gidiyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücüne kararname uyarınca, ocak, şubat ve mart ayları maaşlarından yüzde 10.65 oranında kesinti yapılacak.

Kesintiden 5 bin TL ve altındaki maaşlar hariç tutuldu.

Tüm kesintiler geçici olacak ve bütçe olanakları çerçevesinde ileride geri ödenecek.

Öte yandan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların Covid-19 pozitif çıkan vakaların temaslıları olmaları halinde karantinada geçirecekleri sürelere karşılık ödenek alabilmeleri için de yasa gücünde kararnameler hazırlandı.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 23:14
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