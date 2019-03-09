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Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı

Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı

09 Mart 2019 Cumartesi 12:16
Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı

ÇELER: “KADINLARIMIZ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR”
Kıbrıslı kadın sanatçılar Kamran Aziz ve Jale Derviş anısına 8 Mart Dünya Kadınlar gününde “Kadın demek” isimli etkinlik düzenlendi.
Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde piyanist ve bestekâr Kamran Aziz ile Jale Derviş anısına “Kadın demek” isimli şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenledi. 
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve vatandaşlar katıldı. 
Oya Kutsal’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik, Kamran Aziz ve Jale Derviş anısına Eralp Adanır tarafından hazırlanan görsel sunumla başladı. 
Etkinlikte, Filiz Yuvalı şiir okudu ve Saint Hilarion String Quartet grubu Kamran Aziz ve Jale Derviş’in bestelerinden oluşan bir müzik dinletisi sundu.
ÇELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkemizdeki kadınların hayatın her alanında ve özellikle kültür ile sanat konularında önemli çalışmalar yaptığını belirterek, imkan sağlanması halinde çok daha iyi noktalara gelinebileceğini söyledi. 
Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin kültür ve sanata önemli katkılar yaptığına dikkat çekerek, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Oya Kutsal’a ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk Folk Müziğine “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrısım”  isimli şarkılarıyla kalıcı eserler bıraktığını söyledi. 
Nidai Güngördü, İngiltere’de aldığı piyano eğitiminin ardından ülkesine dönen Jale Derviş’in, Kıbrıslı Türk ve Rum birçok piyanisti eğittiğini ayrıca Kıbrıslıları çok sesli klasik çağdaş müziği ile tanıştırdığını ifade etti. 
Güngördü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde müzik alanında Kıbrıslı Türklerin mihenk taşı olan iki kadın sanatçıyı andıklarına işaret ederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.
 

Son Güncelleme: 09.03.2019 15:36
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