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KAMP-DER’de arbede yaşandı!

BELEDİYE EKİPLERİ KAMP ALANININ KAPISINI ZİNCİRLEYEREK MÜHÜRLEDİ

22 Eylül 2020 Salı 11:19
KAMP-DER’de arbede yaşandı!
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MAĞUSA HABER AJANSI

Yeniboğaziçi Belediyesi, zabıta ve polis ekipleriyle Salamis Kamping Alanı içerisinde bulunan karavanların mühürlenme işlemini gerçekleştirmek istedi. Yeniboğaziçi’ndeki kamp alanında tansiyonlar yükseldi. Kamp-Der ve kamp alanındaki vatandaşlar ile polisler arasında arbede çıktı, çıkan arbedede fenalaşanlar oldu, ardından bölgeye ambulans geldi. Polis ekiplerinin kamp alanı girişini kontrol altına almasının ardından belediye ekipleri kamp alanının kapısını zincirleyerek mühürledi. Ambulansın alana girememesi sonucu, sağlık çalışanları bölgeye girerek fenalaşan kişileri ayakta tedavi etti.

KAM-DER ALANI SAKİNLERİ YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ;

-Ben kanser hastasıyım, polisler ambulansı içeri koymadılar, beni bir polis subayı baş müfettiş kucaklamaya çalıştı, ambulansa götürsün diye şikayetçiyim beni taciz etti!

-Yazıklar olsun böyle adalete!

- Çocuk parçaladılar, üstümüzden öküz geçer gibi geçtiler. Şu an darp alan çocuk hastanededir.

-Hepimiz anayollarda çamların altında beklerdik, her gün Mustafa bey geliyor, tanker gelir su boşaltırdı, derdi. Bekleyin! polis gelirse hortumu hemen sökerlerdi kamyonu çekerlerdi. Kahve içmeye geldik diyeceksiniz derdi. Mustafa Bey noldu? Kravat takmakla, belediyenin sandalyesine oturmakla adam mı oldun? Karşımıza çık! Lütfen saygıyla buraya gel. Polisleri alet etme, onlar emir kulumudur? Tamam mı? Günahtır bu çocuklar, sabahtan akşama 24/48 işler ek mesaileri yok! Polislerle oynama Sayın Genel Müdürüm, polislerini ezdirme! Sayın Güvenlik Kuvvetlerim lütfen bu kamp alanı için tedbir alın. Yalvarıyorum size, Allah rızası için!

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ÖNCESİNDE NE OLMUŞTU?

Yeni Boğaziçi’de bulunan Kamp-Der binaları geçtiğimiz mühürlenmişti. Yeniboğaziçi bölgesinde Kolimpos Ormanı olan arazi içerisinde Salamis Kamping isimli karavan alanında Hebo yapı denilen çarpık yapılaşma sebebiyle Kamp-Der Belediye zabıtası tarafından mühürlenmişti.

Yeniboğaziçi Belediyesi, bölgenin kamusal alan olduğunu, tüm halka açık olması gerektiğini ve alan içinde kaçak yapılaşmanın yaşandığını, atık su sorununun baş gösterdiğini savunarak bölgenin mühürlenmesi gerektiğini savunuyor.

Bölge sakinlerine 15 gün süre veren belediye, söz konusu belgelerin ellerine ulaşmadığını duyurmuş ve olası uzlaşı şansını ortaya koymak adına süreyi bir hafta daha uzatmıştı.

Bir haftalık süre bugün itibariyle doldu ve belediye ekipleri kamp alanına giderek, alanın tüm girişlerini zincirle mühürledi. Belediye çalışanları arasında arbede yaşandı.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 11:37
Anahtar Kelimeler:
Yeniboğaziçi Belediyesi
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