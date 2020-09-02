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Kamp-Der mühürlendi

Yeni Boğaziçi’de bulunan Kamp-Der binaları bu sabah belediyenin zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:52
Kamp-Der mühürlendi
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Yeniboğaziçi bölgesinde Kolimpos Ormanı olan arazi içerisinde Salamis Kamping isimli karavan alanında Hebo yapı denilen çarpık yapılaşma sebebiyle Kamp-Der bugün sabah saatlerinde Belediye zabıtası tarafından mühürlendi.

kamp alanında karavanları bulunan vatandaşlar;

Konuyla ilgili gerekli mecralardan yasaya dayanarak herhangi bir açıklama geldiği takdirde bizler yasalara ve yasaların buyurduğu sorumluluklara uyacağız.

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Belediyeden çözüm üreten herhangi bir açıklamaya veya bilgilendirme geldiği takdirde bizde gereğini yerine getireceğiz fakat her sene sadece yaz aylarında konu dile getirilmekte ancak kış aylarında göz ardı edilmektedir.

Kamp-Der Yönetim Kurulu;

Elimize geçmiş herhangi bir tebligat bulunmamaktadır. Konuyu derneğimiz avukatı ile değerlendirip hakkımızı hukuk yolu ile arayacağız. Çünkü bize (Derneğe) ve kamp alanında yaşayan vatandaşlara neden mühürlendiği ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar.

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptığı açıklamada; Kamp-Der ‘in iş yeri çalıştırma izni yoktur. Elektrik satamazlar, kanalizasyon alt yapıları yok bu sebeplerden dolayı Kamp-Der mühürlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
KampDerYeni BoğaziçiKolimpos Ormanı
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