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Kamp-Der karavan alanında yangın çıktı

DÖRT KARAVAN VE EŞYALAR YANDI

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
Kamp-Der karavan alanında yangın çıktı
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Yeniboğaziçi’nde, Kamp-Der Karavan alanı içerisinde bu sabah henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucunda dört kişiye ait karavan ve bazı eşyalar yandı.

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Zurnacılar’a ait 23 numaralı karavan ve içerisindeki eşyalar ile Hüseyin Akcansoy’a ait 73 numaralı karavan, ahşaptan mamul ek odalar ve içerisindeki eşyalar tamamen, Mustafa Baysal’a  ait 24 numaralı prefabrik yapının kuzey istikametindeki 1 tonluk su deposu, su motoru ve su tesisatları tamamen, İsmet Oktaçlı’ya  ait 74 numaralı karavan ise kısmen yanarak hasara uğradı.

Yangın itfaiye ekipleri  tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 09:52
Anahtar Kelimeler:
KampDer Karavan Alanı
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