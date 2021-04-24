Kamiloğlu'ndan miting uyarısı

Kamiloğlu şunları kaydetti:

"Herkesin siyasi görüşü kendini ilgilendirir, kimse de eleştiremez. Ülke hepimizin ve bu ülke uğruna neler yapabileceğimizi kimse tahmin bile edemez...

Ancak pandemi döneminde, üstelik de üst kurulun 50 den fazla kişinin bir araya gelmemesi ile ilgili karar ortadayken tüm halka eylem çağrısı yapmak bütün emeklerimizi çöpe atmak demektir.

İlla ki eyleme katılacağım diyorsanız da, unutmayın ki virus kurallara uymazsanız açık havada da bulaşabilir.

Maske-mesafe- hijyen kurallarına uyalım, birbirimizi ve sevdiklerimizi koruyalım"