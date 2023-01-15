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Kamacıoğlu: 6 aylık sürede fabrikaların farklı ürüne geçmesi mümkün değil

15 Ocak 2023 Pazar 12:03
Kamacıoğlu: 6 aylık sürede fabrikaların farklı ürüne geçmesi mümkün değil

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu plastik torbaların yasaklanmasını odanın da desteklediğini, bu konuda hiç tereddütleri bulunmadığını, ancak yöntem ve usul açısından hatalar yapıldığını belirtti. Kamacıoğlu, “Haklı bir karar ama üretici de düşünülerek, zamanlama açısından destekleyici olunması gerekirdi” dedi.

-“Yasaklama 6 fabrikanın kapanması demek”

Saplı plastik çantaların, üretimin yüzde 70’ini oluşturduğunu ve neredeyse tamamının iç tüketime gittiğini, yasaklamanın 6 fabrikanın kapatılması anlamı taşıdığını belirten Kamacıoğlu, 2020’de yeni bir fabrika için teşvik dahi verildiğini, işletmenin kredi aldığını bildirdi.

Saplı plastik çantaların yasaklanacağının 2018’de sözlü bir şekilde iletildiğini, yazılı herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydeden Ali Kamacıoğlu, altı aylık sürede fabrikaların farklı ürüne geçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Fabrikaların alternatif bir üretime geçebilmesi için 2-3 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirten Kamacıoğlu, bir yıl plastik torbaların ücretli olmasını, bir yıldan sonra hammadde değiştirilerek doğada çözülebilen torbalara geçilmesini, Haziran 2025’te de yasaklanmasını  önerdiklerini, bunun da tüzüğe işlenmesini istediklerini ifade etti.

Kamacıoğlu, Güney Kıbrıs’ta 2023’te saplı plastik poşetlerin ücretli olacağının 2015’te üreticilere söylediğini de belirtti.

Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu, ambalajların toplanması için öngörülen yetkilendirilmiş kuruluş için çalışmaların devam ettiğini, ülkede şu anda geri dönüşüm tesislerinin mevcut olduğunu da kaydetti.

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