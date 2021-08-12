banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gaza gelmek yok
Gaza gelmek yok!
Aşı ve test ‘’ırkçılığı’’!
Aşı ve test ‘’ırkçılığı’’!
Yapın şu zammı bin kere değil bir kere ölelim!
Yapın şu zammı bin kere...
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
banner376
Flaş Haber
KIB-TEK'ten duyuru
Kapat

Kalkınma Bankası’ndan açıklama…

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kalkınma Bankası tarafından ipotek olarak alınıp kredilendirilen bir geminin başka bir ülkede satıldığıyla ilgi iddia hakkında açıklama yaptı..

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:45
Kalkınma Bankası’ndan açıklama…

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, bir medya kuruluşunda yer alan ve Kalkınma Bankası tarafından ipotek alınıp kredilendirilen bir geminin başka bir ülkede satıldığıyla ilgi iddianın, medyada yer almadan önce Kalkınma Bankası yönetiminin bilgisine geldiğini ve konu hakkında gerekli araştırmanın başlatıldığını duyurdu.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki yaptığı yazılı açıklamada, bankanın önceki yönetim dönemlerinde verilen kredi ile ilgili tüm dokümanların incelenmeye alındığı gibi, geminin akıbetiyle ilgili KKTC Limanlar Dairesi ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

banner341
Limanlar Dairesi’nin ise T.C. makamları aracılığı ile yapacağı araştırmanın sonucunun beklendiğini ifade eden Babaliki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Araştırma sonucunda iddiaların gerçek olması sonucunun çıkması durumunda ise Kalkınma Bankası’nın yasal enstrümanlarının bulunduğu ve bunları kullanarak bankanın haklarını korumak için gereğini yapacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.”

banner360
Son Güncelleme: 12.08.2021 14:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Taşkın hayatını kaybetti
İbrahim Taşkın hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Emirzade’nin kitaplarının tanıtım etkinliğine katıldı
KTOEÖS’ten tarih paneli eleştirisi
KTOEÖS’ten tarih paneli eleştirisi
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
DAÜ , Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek
DAÜ , Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek
5 bin 222 kişiye ödeme yapıldı
5 bin 222 kişiye ödeme yapıldı
Özyiğit, Arıklı’yı ve KIB-TEK yönetimini istifaya çağırdı
Özyiğit, Arıklı’yı ve KIB-TEK yönetimini istifaya çağırdı
İskele Belediyesi covid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor
İskele Belediyesi covid-19 tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor
GAÜ 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitime başlayacak
GAÜ 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitime başlayacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim