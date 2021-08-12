Kalkınma Bankası’ndan açıklama…

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, bir medya kuruluşunda yer alan ve Kalkınma Bankası tarafından ipotek alınıp kredilendirilen bir geminin başka bir ülkede satıldığıyla ilgi iddianın, medyada yer almadan önce Kalkınma Bankası yönetiminin bilgisine geldiğini ve konu hakkında gerekli araştırmanın başlatıldığını duyurdu.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki yaptığı yazılı açıklamada, bankanın önceki yönetim dönemlerinde verilen kredi ile ilgili tüm dokümanların incelenmeye alındığı gibi, geminin akıbetiyle ilgili KKTC Limanlar Dairesi ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Limanlar Dairesi’nin ise T.C. makamları aracılığı ile yapacağı araştırmanın sonucunun beklendiğini ifade eden Babaliki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Araştırma sonucunda iddiaların gerçek olması sonucunun çıkması durumunda ise Kalkınma Bankası’nın yasal enstrümanlarının bulunduğu ve bunları kullanarak bankanın haklarını korumak için gereğini yapacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.”