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Kalkınma Bankası’na gideceklerden PCR istenecek

Kalkınma Bankası Müdürlüğü, ülkede artan Kovid-19 vakalarına bağlı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin güncellenen kararları doğrultusunda, bankayı ziyaret edecek yatırımcıların 48 saat öncesinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmelerini gerektiğini duyurdu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 20:15
Kalkınma Bankası’na gideceklerden PCR istenecek

Kalkınma Bankası Müdürlüğü, ülkede artan Kovid-19 vakalarına bağlı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin güncellenen kararları doğrultusunda, bankayı ziyaret edecek yatırımcıların 48 saat öncesinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmelerini gerektiğini duyurdu.

Kalkınma Bankası Müdürlüğü, negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeyen yatırımcıların bankaya kabul edilmeyeceğini de kaydetti.

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Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki KOVİD-19 pozitif vakalarındaki aşırı artışa bağlı olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararlarının güncellenmesi nedeniyle KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü olarak bir takım tedbirleri genişletme kararı almıştır. Bu tedbirler ışığında bankamıza gelecek olan yatırımcılarımızdan 48 saat öncesinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeyen yatırımcılarımızı bankamıza kabul edemeyeceğimizi bu süreç içerisinde üzülerek bildirmek durumundayız” denildi.

Açıklamada, yatırımcıların bankadan randevu almak için [email protected] adresi ile 2288440’dan dahili 1115 ve 1116 numaralarından başvuruda bulunabilecekleri de belirtildi.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 23:41
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