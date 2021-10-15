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Kalkınma Bankası: “Sınav tarihlerinin hükümetin istifasıyla hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, duyurusu yapılan sınav tarihlerinin hükümetin istifasıyla hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını ifade ederek, banka aleyhine yapılan beyanların tamamen kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış yönlendirici olduğunu kaydetti. 

15 Ekim 2021 Cuma 16:45
Kalkınma Bankası: “Sınav tarihlerinin hükümetin istifasıyla hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır”

Babaliki yazılı açıklamasında, Kalkınma Bankasındaki münhal duyurusu için kamuya yanlış ve/veya yanıltıcı beyanların yapılmasının kurumu açıklama yapma noktasına getirdiğini belirtti. 
“Bankamızda yeni bir münhal açılmış değildir” diyen Babaliki, şunları kaydetti:
“14 Ekim 2021 tarihinde ilan edilen sınav tarihleri, 16 Ağustos 2021 tarihinde 2 adet Şube Müdürlüğü ve 2 adet 1. Sınıf 1. Derece Banka Memuru mevkiilerine ilişkin münhale çıkılan ancak ertelenen ve 3 Eylül 2021 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan sınav tarihlerine ilişkin karardır.

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16 Ağustos 2021 tarihli münhale konu mevkiler için ilk alınan Yönetim Kurulu kararında yazılı sınav tarihi 2 Eylül 2021, sözlü sınav tarihi ise 6 Eylül 2021 idi; ancak 2 Eylül 2021 tarihinde sınavın yapılamaması nedeniyle Yönetim Kurulumuz 3 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar ışığında, sınavların 13 Ekim 2021 tarihine kadar ertelenmesine ve 13 Ekim 2021 tarihine kadar Bankamızda 2 adet yeni şube müdürlüğü kadrosunun açılmaması halinde Eylül ayında yapılamayan yazılı ve sözlü sınavların sırasıyla 25 Ekim 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihinde yapılması yönünde karar almıştır.
Bu bağlamda, 14 Ekim 2021 tarihinde, Bankamız tarafından duyurusu yapılan sınav tarihlerinin 13 Ekim 2021 tarihinde Hükümetin istifa etmesi ile hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır.
Bankamız aleyhine yapılan beyanlar tamamen kamuoyu yanıltıcı ve kamuyu yanlış yönlendirici beyan olduğunu tüm kamuoyu taraından bilinmesini isteriz.” 
 

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Son Güncelleme: 15.10.2021 17:13
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