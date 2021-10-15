Kalkınma Bankası: “Sınav tarihlerinin hükümetin istifasıyla hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır”

Babaliki yazılı açıklamasında, Kalkınma Bankasındaki münhal duyurusu için kamuya yanlış ve/veya yanıltıcı beyanların yapılmasının kurumu açıklama yapma noktasına getirdiğini belirtti.
“Bankamızda yeni bir münhal açılmış değildir” diyen Babaliki, şunları kaydetti:
“14 Ekim 2021 tarihinde ilan edilen sınav tarihleri, 16 Ağustos 2021 tarihinde 2 adet Şube Müdürlüğü ve 2 adet 1. Sınıf 1. Derece Banka Memuru mevkiilerine ilişkin münhale çıkılan ancak ertelenen ve 3 Eylül 2021 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan sınav tarihlerine ilişkin karardır.
Bu bağlamda, 14 Ekim 2021 tarihinde, Bankamız tarafından duyurusu yapılan sınav tarihlerinin 13 Ekim 2021 tarihinde Hükümetin istifa etmesi ile hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır.
Bankamız aleyhine yapılan beyanlar tamamen kamuoyu yanıltıcı ve kamuyu yanlış yönlendirici beyan olduğunu tüm kamuoyu taraından bilinmesini isteriz.”