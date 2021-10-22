Kalkınma Bankası ile Şekerbank arasında işbirliği

Kalkınma Bankası, Şekerbank iş birliği ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Kriterleri (ESG) çerçevesine uyumlu bir kredi denetim sistemi olan Türkiye kökenli Agrio’nun teknoloji imkanlarıyla, sürdürülebilir tarım ve gıda ekonomisini hedefleyen bir veri sisteminin ilk adımını atılmış olacak.

Kalkınma Bankası’ndan verilen bilgiye göre, bu iş birliğiyle Kıbrıs Türk çiftçisi avantajlı finansman olanakları ile buluşturulacak ve küçük ile orta ölçekli çitçi ve hayvancıya pandemi sürecinde can suyu sağlanacak.

Kalkınma Bankası’nda yer alan törende protokole, Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan, Agrio Kıbrıs Temsilcisi Maypay Elektronik Para Hizmetleri Direktörü Burak Erin imza koydu.

BABALİKİ

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki törende yaptığı konuşmada, Kalkınma Bankası’nın imkanlarının bir kısmını daha küçük küçük paketler halinde, daha geniş tabana yaymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Babaliki, Kalkınma Bankası’nın yapısı gereği az sayıda başvuru dosyası ile ilgilenebildiği, bu iş birliğiyle çok sayıda dosyanın daha küçük ölçekli tarım kredilerine Şekerbank aracılığıyla ulaşmasının sağlanacağını söyledi.

TUĞYAN

Şekerbank adına protokole imza koyan Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan da, Agrio Firması ile başlattıkları bu modelin Şekerbank'ın vizyonuyla uyumuna dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yeni nesil finansal servislerin önemli bir unsuru olacağını belirtti.

Tuğyan, "Bu zor dönemde Kalkınma Bankası ve Şekerbank’ın fikir birlikteliği Agrio’nun teknoloji imkanları ile Kıbrıs Türk üreticisine önemli imkanlar yaratacak" dedi.

ERSİN

Agrio Kıbrıs Temsilcisi Maypay Elektronik Para Hizmetleri Direktörü Burak Erin ise, iki bankanın iş birliği ve kendilerinin projeye kattıkları dijital enstrümanların, hem kredilerin doğru yerlerde kullanılması, hem de kredilerin takibi açısından önemli olacağını ifade etti.

Şekerbank şubelerine başvurarak alınacak kredi ve beraberindeki çiftçi kartı ile çiftçilerin birçok, indirimden yararlanacağını belirten Erin, şirketlerin sunduğu enstrüman sayesinde de tarım amaçlı kredilerin kullanılma biçimi ve ihtiyaç duyulan tarım ürünleri ile ilgili devletin tarım politikalarının daha kolay üretebileceği bir veri tabanın hedeflendiğini anlattı.

Agrio ve Maypay olarak böylesine bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Erin, dünyada çok başarılı örneklerinin görüldüğü uygulamanın KKTC’de yer almasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışma sayesinde Agrio platformu ile KKTC Kalkınma Bankası, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde Yeşil Finans uygulaması gerçekleştirecek.

Ada'da ilk, dünyada ise ilk 10 uygulamadan biri olacak bu sistem sayesinde, orta ve uzun vadede çiftçi kredilerinin kullanımlarının ESG kriterleri ile takip edilebileceği, yeşil tahvil ihracı ve diğer sürdürülebilir finans sendikasyonları ile adanın tarım ve gıda ekonomisine destek verecek yeni kaynakların önü açılmış olacak.