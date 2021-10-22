banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Nisap sorunu üçüncü haftasında
Nisap sorunu üçüncü haftasında
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
banner376

Kalkınma Bankası ile Şekerbank arasında işbirliği

Şekerbank şubeleri, yüzde 12 faiz oranı ve 1 yılı geri ödemesiz "Sürdürülebilir Finansman" başvurusu almaya başlıyor.

22 Ekim 2021 Cuma 11:45
Kalkınma Bankası ile Şekerbank arasında işbirliği

Kalkınma Bankası, Şekerbank iş birliği ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Kriterleri (ESG) çerçevesine uyumlu bir kredi denetim sistemi olan Türkiye kökenli Agrio’nun teknoloji imkanlarıyla, sürdürülebilir tarım ve gıda ekonomisini hedefleyen bir veri sisteminin ilk adımını atılmış olacak.  

Kalkınma Bankası’ndan verilen bilgiye göre, bu iş birliğiyle Kıbrıs Türk çiftçisi avantajlı finansman olanakları ile buluşturulacak ve küçük ile orta ölçekli çitçi ve hayvancıya pandemi sürecinde can suyu sağlanacak.   

Kalkınma Bankası’nda yer alan törende protokole, Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan, Agrio Kıbrıs Temsilcisi Maypay Elektronik Para Hizmetleri Direktörü Burak Erin imza koydu.

BABALİKİ

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki törende yaptığı konuşmada, Kalkınma Bankası’nın imkanlarının bir kısmını daha küçük küçük paketler halinde, daha geniş tabana yaymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Babaliki, Kalkınma Bankası’nın yapısı gereği az sayıda başvuru dosyası ile ilgilenebildiği, bu iş birliğiyle çok sayıda dosyanın daha küçük ölçekli tarım kredilerine Şekerbank aracılığıyla ulaşmasının sağlanacağını söyledi.

TUĞYAN

banner341
Şekerbank adına protokole imza koyan Şekerbank Kıbrıs Genel Müdürü Serhan Tuğyan da, Agrio Firması ile başlattıkları bu modelin Şekerbank'ın vizyonuyla uyumuna dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yeni nesil finansal servislerin önemli bir unsuru olacağını belirtti.

Tuğyan, "Bu zor dönemde Kalkınma Bankası ve Şekerbank’ın fikir birlikteliği Agrio’nun teknoloji imkanları ile Kıbrıs Türk üreticisine önemli imkanlar yaratacak" dedi.

ERSİN

Agrio Kıbrıs Temsilcisi Maypay Elektronik Para Hizmetleri Direktörü Burak Erin ise, iki bankanın iş birliği ve kendilerinin projeye kattıkları dijital enstrümanların, hem kredilerin doğru yerlerde kullanılması, hem de kredilerin takibi açısından önemli olacağını ifade etti.

Şekerbank şubelerine başvurarak alınacak kredi ve beraberindeki çiftçi kartı ile çiftçilerin birçok, indirimden yararlanacağını belirten Erin, şirketlerin sunduğu enstrüman sayesinde de tarım amaçlı kredilerin kullanılma biçimi ve ihtiyaç duyulan tarım ürünleri ile ilgili devletin tarım politikalarının daha kolay üretebileceği bir veri tabanın hedeflendiğini anlattı.

Agrio ve Maypay olarak böylesine bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Erin, dünyada çok başarılı örneklerinin görüldüğü uygulamanın KKTC’de yer almasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışma sayesinde Agrio platformu ile KKTC Kalkınma Bankası, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde Yeşil Finans uygulaması gerçekleştirecek.

Ada'da ilk, dünyada ise ilk 10 uygulamadan biri olacak bu sistem sayesinde, orta ve uzun vadede çiftçi kredilerinin kullanımlarının ESG kriterleri ile takip edilebileceği, yeşil tahvil ihracı ve diğer sürdürülebilir finans sendikasyonları ile adanın tarım ve gıda ekonomisine destek verecek yeni kaynakların önü açılmış olacak.

banner360
Son Güncelleme: 22.10.2021 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz”
Erhürman: “Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz”
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Kei Ofisi’nden Beyarmudu’na 10 yılda 25 milyon TL destek
Kei Ofisi’nden Beyarmudu’na 10 yılda 25 milyon TL destek
Okullardaki haftalık koronavirüs tablosu
Okullardaki haftalık koronavirüs tablosu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Gazeteciler için işbirliği olanakları araştırılıyor
Gazeteciler için işbirliği olanakları araştırılıyor
İzcan'dan muhalefet milletvekillerine çağrı : “Sine-i millete dönüp, seçimin önünü açın”
İzcan'dan muhalefet milletvekillerine çağrı : “Sine-i millete dönüp, seçimin önünü açın”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim