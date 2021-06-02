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Kalkanlı’da bir kişi kaynak yaparken atılan kıvılcımlar yangına yol açtı

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:30
Kalkanlı’da bir kişi kaynak yaparken atılan kıvılcımlar yangına yol açtı
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2 ARAÇ, AĞAÇLAR, BALYALAR VE SULAMA LASTİKLERİ YANDI

KAYNAK YAPARKEN YANGINA NEDEN OLAN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

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Kalkanlı’da bir kişi kaynak yaparken atılan kıvılcımlar, yangına yol açtı.  Yangında iki araç, çok sayıda ağaç ve balya ve sulama lastikleri yandı. Polis, yangına yol açtığını saptadığı A.K. (E-26) hakkında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığı’nın “tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak” başlıklı açıklamasına göre bugün 11.00 sıralarında Kalkanlı’da Tepe mevkiinde, A.K. (E-26), gerekli emniyet tedbirlerini almadan güneş paneli ayaklarına kaynak yaptığı sırada makinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında Şenol Kovancı'ya ait 3 zeytin ile bir alıç ağacı kısmen, 17 arpa, 65’i vigo olmak üzere toplam 82 balya, GL 274 plakalı araç, bir römorka ait 2 teker lastiği, 2 top sulama lastiği, bir erik ağacı,  bir incir ağacı, Ulaş Türe'ye ait  BD 148 plakalı araç ile iki dönümlük arazi içindeki kuru otlar tamamen yandı.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 22:19
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