Kalkanlı’da ağaçlandırmaya katkı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yangında hasar gören bölgeye Kulübün ağaçlandırma çalışmaları için iki kez bağışta bulunulduğu ve bunun sonucunda Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü’ne yangında hasar gören alandan yeşillendirilmek üzere 15 dönüm arazi tahsis edildiği belirtildi.



