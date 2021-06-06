banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Kalkanlı-Tepebaşı yangın bölgesine kuş yuvaları asıldı

“Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası ile Kalkanlı-Tepebaşı Yangını bölgesine kuş yuvaları asıldı.

06 Haziran 2021 Pazar 15:15
Kalkanlı-Tepebaşı yangın bölgesine kuş yuvaları asıldı
banner337

Etkinlik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleşti.
Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, yuva asma etkinliğine Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy, sponsorlar, katkı koyan kurumlar ve çevre gönüllüleri katıldı.  
Etkinlik toplantısında, Vakıf Başkanı Özsoy tarafından, kampanyaya 80 yuva ile kurumsal katkı koyan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın’a ve 50 yuva ile katkı koyan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler’e Altın Yuva Ödülü, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teşekkür plaketi, çevre gönüllülerine de sertifika verildi.  

banner341
Özsoy, yaptığı konuşmada bahse konu arazide Vakıf olarak 1995 yangını sonrası 21 dönümlük kısmının ağaçlandırılmasını üstlendiklerini söyledi ve Girne Ciklos Mevkiinde 170 dönümlük arazi içerisinde yer alacak “Asil Köylü” isimli Heykel projesine de çevre gönüllülerinden oluşan bir vakıf olarak destek vereceklerini kaydetti.

 

banner360
Son Güncelleme: 06.06.2021 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşaret dili eğitimi urs bitirme belgeleri verildi
İşaret dili eğitimi urs bitirme belgeleri verildi
Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Amcaoğlu’na takdim etti
Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Amcaoğlu’na takdim etti
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim