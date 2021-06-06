Kalkanlı-Tepebaşı yangın bölgesine kuş yuvaları asıldı

Etkinlik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleşti.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, yuva asma etkinliğine Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy, sponsorlar, katkı koyan kurumlar ve çevre gönüllüleri katıldı.

Etkinlik toplantısında, Vakıf Başkanı Özsoy tarafından, kampanyaya 80 yuva ile kurumsal katkı koyan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın’a ve 50 yuva ile katkı koyan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler’e Altın Yuva Ödülü, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teşekkür plaketi, çevre gönüllülerine de sertifika verildi.





