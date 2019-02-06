Kalkanlı: “Gelir vergisi düzenlemeleri yanıltıcı ve bilinçli olarak eksik aktarılmaya çalışılıyor”

MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI KALKANLI, GELİR VERGİSİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, ücretlilerin maaşlarına yansıtılan yüzde 19.88 oranındaki hayat pahalılığı ve Gelir Vergisi düzenlemeleriyle düşük maaşlarda net üzerinden yüzde 21 civarında artış, müdür, müsteşar, bakan gibi barem skalasının en üstünde olanlarda yüzde 17 civarında artış, diğer ara baremlerde ise yüzde 18 ile yüzde 20 civarında net artış yansıması sağlandığını kaydetti.

Kalkanlı, son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan ve halen devam eden Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin açıklamaların tamamen yanıltıcı ve bilinçli olarak eksik aktarılmaya çalışıldığını söyledi.

Kalkanlı, Gelir Vergisi düzenlemesinde yapılan değişiklikleri ve bu değişikliklerin yarattığı sonuçları kamuoyunun bilgisine getirdi.

Kalkanlı yeni düzenlemeleri şöyle aktardı:

“Gelir Vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarı 21,750 TL’sinden 28,300 TL’ye yükseltilmiştir. Bu değişiklik gelir üzerinden hesaplanacak matrahı 6.550 TL azaltmakta ve alınacak vergi de bu oranda azalmaktadır.

Yapılan ikinci değişiklik ise 2007 yılından beri önemli bir açılım getirilmeyen vergi matrahlarına açılım getirilmiştir. 2007-2013 yılları arasında 22,350 TL’nin üzerindeki matrahlardan %37, 2014-2018 yılları arasında 23,650 TL’nin üzerindeki matrahlar %37 oranında vergilendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile 30,000 TL’nin üzerindeki matrah miktarı %37’den vergilendirilmeye tabi tutulmuştur.

Diğer bir değişle 2019 yılı öncesi yıllarda 30,000 TL matrah üzerinden 8,164.50 TL vergi alınırken 2019 yılında 30,000 TL matrah üzerinden 7,050 TL vergi alınacaktır. Bu düzenleme ile de vergi yükümlülüklerimize 1,164.50 TL vergi avantajı sağlanmıştır.

14’üncü madde ise yapılan düzenlemede yasa ile sağlanan özel indirim miktarı %17 oranından %10 oranına çekilerek özellikle yüksek maaşlardan daha yüksek oranda vergi alınması amaçlanmıştır. Bu indirim miktarı tüm ücretlilere uygulanmakla birlikte yüksek maaşlılarda çok daha büyük vergi avantajı sağlamaktadır. Bu oranın %10 çekilmesi özellikle Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınmasını sağlamıştır.”

Kalkanlı, yapılan ve net maaşlara yansıyan artışların tümünü ücretlilerin kendi maaşlarından da kontrol edilebileceğini hatırlatarak, Gelir Vergisi Yasası’ndaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan açıklamaların bilinçsizce ve/veya siyasi açıklama olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

