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Kalkanlı'da yanan ormanlık alana 44 bin fidan dikilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki değerlerin başında gelen ormanların korunmasında sadece Bakanlığa değil,  hem vatandaşlara, hem de kurum ve kuruluşlara büyük görevler düştüğünü belirtti.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:50
Kalkanlı'da yanan ormanlık alana 44 bin fidan dikilecek
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Ülkedeki kurum ve derneklerin katkılarıyla geçtiğimiz yıl Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirmesine katkı sağlamak amacıyla toplamda 44 bin fidan dikimi yapılacak. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ve KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzalandı. 

ÇAVUŞOĞLU
Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülkenin değerlerini korumanın her vatandaşın görevi olması gerektiğine işaret ederek, konuya gösterdikleri duyarlık sonucu hazırladıkları proje için Türk Bankası yetkililerine teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu, yapılaşma ile giderek azalan alanları koruyarak, buralara geleneksel endemik bitki örtüsü, meyve ağaçları, değişik türlerde bitki yetiştiriciliği kazandırmanın bir yurttaşlık görevi olduğuna vurguladı. 
Orman yangınlarından zarar gören alanları elbirliği ile yeşillendirmenin önemine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Ülkesini seven herkes en az bir ağaç, kurumlarımız da binlerce ağaç dikerek, ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Ülkemizin değerlerine bu şekilde sahip çıkan kurumlarımızı selamlıyorum” dedi. 
RAİF
Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, ülkesi ile bütünleşen bir banka olarak bu yıl 120’nci yıllarını kutlayacaklarını, bunun anısına kalıcı bir eser yaratmak düşüncesi ile yangınla çorak hale gelen alanda, ülkeye yemyeşil bir orman kazandırmak istediklerini anlattı. Raif, Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alana 30 bin fidan dikeceklerini belirtti. 
Banka tarafından 1994 yılında Ercan Havaalanı yolunda Türk Bankası Ormanı kurulduğunu, geçtiğimiz yıl aynı alanda Solar Enerji Tesisi devreye koyduklarını anımsatan Raif, “Gelecek nesillere daha yeşil bir Kıbrıs, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak Türk Bankası olarak toplumsal sosyal sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

SEZEN
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen de, dernek olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, geçtiğimiz yıl yanan ormanın yeniden yeşillendirilmesine katkı koymak amacıyla 10 bin fidan dikeceklerini belirtti.

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Ormanların önemine işaret eden Sezen, ülkeye hem çevre bilinci kazandırmak hem de yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikerek farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. 
Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın ihtiyaç anında her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, “ Bugün de yanan ormanlarımıza ağaç desteği vermek için geldiler. İyi ki varsınız. Desteğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

KOMSUOĞLU 
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komsuoğlu, geçen yıl yanan orman için 4 bin fidan bağışlamak istediklerini söyledi. 
Komsuoğlu, derneğin ilk sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, bu tarz projelerin devamının geleceğini ifade etti. 
Bakan Çavuşoğlu ise ormanı çoğaltmanın, orman ağaçları dikmenin ve korumanın Bakanlığın sorumluluk alanında yer aldığına dikkat çekerek, bu alandaki görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. 
Toplumun her ferdinin ormanı korumaya destek vermesi gerektiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Yangınların ardından, sizin gibi derneklerin sosyal sorumluluk kapsamında ülkeye sahip çıkmaya çalışması, bizi gururlandırmaktadır” diye konuştu. 
Bakan Çavuşoğlu, katkılarından dolayı derneğe teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 16:43
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