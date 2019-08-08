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Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde ölümlü kaza...

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde ölümlü kaza...

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:46
Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde ölümlü kaza...

Bugün saat 17:00 sıralarında,  Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde, Celal Aydın (E-45), yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametıne doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerelere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

 Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.08.2019 17:58
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