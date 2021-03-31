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Kalkanlı bölgesinde “Adem Kaner ve Vedat Kaner anı ormanı” oluşturulmasını öngören protokol imzalandı

31 Mart 2021 Çarşamba 16:30
Kalkanlı bölgesinde “Adem Kaner ve Vedat Kaner anı ormanı” oluşturulmasını öngören protokol imzalandı
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ÇAVUŞOĞLU: “KKTC’DE DAHA YAŞANABİLİR, DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE YARATILMASINDA HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kaner Şirketler Grubu arasında, Kalkanlı bölgesinde “Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı” oluşturulmasını öngören  protokol imzalandı.

Protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaner imza koydu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol imza töreninde Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaner, Kalkanlı bölgesinde Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı oluşturulacağını söyledi ve  anı ormanını en iyi şekilde yeşillendireceklerini belirtti.

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Ormanların korunması gerektiğini, doğayı korumanın her vatandaşın görevi olduğunu söyleyen Kaner, özellikle pandemi döneminde daha çok yeşil alan ihtiyacının arttığını, tedbirsizlik veya dikkatsizlik nedeniyle orman yangınlarının çıktığını, bu gibi üzücü olayların yaşanmaması için herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: “KALKANLI’DAKİ ORMANLIK ARAZİNİN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN UZUN YILLAR GEREKİYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da,  KKTC’de daha yaşanabilir, daha güzel bir çevre yaratılmasında herkese görev düştüğünü söyledi.

Kaner Şirketler Grubu’nu, Adem Kaner ve Vedat Kaner adına bir anı ormanı oluşturmak amacıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı kutlayan Çavuşoğlu,  daha yaşanabilir daha güzel bir çevre yaratmanın sadece Orman Dairesi’nin veya Bakanlığın görevi olmadığını, bu konuda herkese görev düştüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, sorumsuz bir kişinin tedbirsizliği nedeniyle Kalkanlı bölgesinde on binlerce dönüm ormanlık arazinin yok olduğunu, bunun telafisinin uzun yıllar alacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Kaner Şirketler Grubu’nun güzel davranışı sayesinde bölgenin daha kısa zamanda yeşerebileceğini  de belirtti.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 16:35
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