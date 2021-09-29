KALİLAND BÖLGESİNDE FECİ KAZA!
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİbugün saat 17:00 sıralarında kaliland bölgesinde feci kaza meydana geldi.
PF 970 Plakalı araç sürücüsü A.B. (e-62) Sosyal Konutlar bölgesinden ara sokaktan dikkatsizce çıkış yapması sonucu direksiyon hakmiyetini kaybeden sürücü Notherland Premier Otoparkına daldı.
Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Polis ekipleri ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. (MHA)
DETAYLAR BİRAZDAN.