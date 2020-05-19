Kalecik Valya mevkiinde yangın çıktı

Kalecik Valya mevkiinde, makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan arazide yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre saat 14.00 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangına polis, itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor.

