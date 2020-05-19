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Kalecik Valya mevkiinde yangın çıktı
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Kalecik Valya mevkiinde yangın çıktı

Kalecik Valya mevkiinde, makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan  arazide yangın çıktı.

19 Mayıs 2020 Salı 15:04
Kalecik Valya mevkiinde yangın çıktı
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Kalecik Valya mevkiinde, makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan  arazide yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre  saat 14.00 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangına polis, itfaiye,  orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor.
 

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:12
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