Kalecik köyündeki yangın söndürüldü

Kalecik köyünün doğu kısmındaki Valya mevkindeki tepelik arazide çıkan yangın, itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra çevre halkının yardımı ile söndürüldü.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13
Son Güncelleme: 23.05.2020 15:22
Kalecik köyünün doğu kısmındaki Valya mevkindeki tepelik arazide çıkan yangın, itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra çevre halkının yardımı ile söndürüldü.
Kalecik köyünün doğu kısmındaki Valya mevkindeki tepelik arazide çıkan yangın, itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra çevre halkının yardımı ile söndürüldü.