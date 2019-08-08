Kaldırıma çıkıp bankete düştü

Bugün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde giden PL 586 Plakalı vinç dümen kutusu arızalanınca kaldırama çıkıp bankete düştü ancak öyle durabildi. Kaza ucuz atlatıldı. (MHA)
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