Kaldırım değil tuzak!

Vidalı kaldırım

Geçtiğimiz gün bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan bu kaldırımdaki vidalar halkı isyan ettirdi. Gece yürüken takılıp düşülse ciddi hasarlar oluşturacak bu kaldırım pes dedirtti.

Öğrencilerin, engellilerin, yaşlıların yürümeye çalıştığı bu kaldırımlar tehlike saçıyor.

Yol diye eyleme giden halk, "Yol yok!, kaldırım da yok!" dedi.

Halkın can güvenliği için araçlardan korunarak rahatça yürüyebilmesi için yapılan bu kaldırımlar adeta tuzak gibi. (MHA)

