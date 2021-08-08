Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:30 sıralarında, Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin Erol Dereseven (E-57), boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Deresever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor