Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

08 Ağustos 2021 Pazar 15:30
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:30 sıralarında, Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin Erol Dereseven (E-57), boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Deresever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Son Güncelleme: 08.08.2021 16:11