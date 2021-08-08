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Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Karşıyaka’da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kurtarılarak hastaneye kaldırılan Çamlıbel’de sakin 57 yaşındaki Erol Dereseven, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

08 Ağustos 2021 Pazar 15:30
Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

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Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:30 sıralarında,  Karşıyaka'da Güzelyalı Halk Plajında, sahilden yaklaşık 100 metre deniz içerisinde yüzmekte olan, Çamlıbel'de sakin Erol Dereseven (E-57), boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bulunan iki şahıs tarafından kurtarıldıktan sonra  ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Deresever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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Son Güncelleme: 08.08.2021 16:11
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