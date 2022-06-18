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Kalbine yenildi

Polis Haberleri...

18 Haziran 2022 Cumartesi 13:45
Kalbine yenildi

-İkizoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi…

Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde 15 Haziran’da ölü bulunan Selma İkizoğlu’nun (K-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

-Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu…

Karaoğlanoğlu’nda dün M.C.B (E-21) ve E.P.İ.U’nun (E-21) kaldığı evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan, bu sabah saat 04.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, şüpheli görülen N.U.B.O.A (E-30)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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-Kavga ederek birbirlerinin burnunu kıran şahıslara yasal işlem…

Gemikonağı’nda, 15 Haziran saat 03.00 sıralarında E.Y.Ş (E-22) ve M.A.(E-22), aralarında yaşanan tartışma sonucu birbirlerinin yüzüne yumruk atarak kavga etti.

Kavga sonucu burun kemikleri kırılan bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

-Hırsızlık olayları…

Kanlıköy’de, 15-16 Haziran tarihlerinde bir şahsa ait arazide bulunan demirden mamul 22 rögar kapağının çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen A.Y’nin (E-22) tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan, 12 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında, Lefke’de, H.P (E-53)’nin, evine gelen elektrik hattından hile ile 870KW elektrik akımını çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 15:33
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