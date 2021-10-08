Kalbine yenildi

TEKİN KÖSE’NİN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Lefkoşa’da sakin Tekin Köse’nin ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 6 Ekim’de rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Tekin Köse’nin (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

KORKUTMAK AMACIYLA TEHLİKELİ KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK, RAHATSIZLIK

Dün saat 06.30 sıralarında, Geçitkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde H.D.(E-38) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu bıçağı, aralarında tartışma yaşanan Y.Y.’ye (E-54) korkutmak maksadıyla gelişi güzel sallayıp yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. H.D tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

7-8 Ekim tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren işçi yatı evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edilirken, üç iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işletme sahipleri ile yasak olduğu halde kumarhaneye giren 37 kişi haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; bin 150 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 324 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı toplam 16 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, bar ve eğlence yerleri, restoranlar, gece kulüpleri ile kahvehaneler kontrol edildi. Kapama saatlerine uymayan İki iş yerinin sahipleri hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 429 araç kontrol ediirken, suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

ARAÇ YANGINI

Saat 06.00 sıralarında, Gazimağusa’da Servet Yolu Sokak üzerinde, Serkan Koru’a ait ikametgahın önündeki garaj içerisinde park halinde bulunan salon araçta, elektrik aksamlarından dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, Yangın sonucu aracın makine kısmı ve diğer aksamları yanarak zarar gördü.