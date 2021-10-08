banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

Kalbine yenildi

08 Ekim 2021 Cuma 16:30
Kalbine yenildi

TEKİN KÖSE’NİN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Lefkoşa’da sakin Tekin Köse’nin ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 6 Ekim’de rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Tekin Köse’nin (E-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

KORKUTMAK AMACIYLA TEHLİKELİ KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK, RAHATSIZLIK

Dün saat 06.30 sıralarında, Geçitkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde H.D.(E-38) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu bıçağı, aralarında tartışma yaşanan Y.Y.’ye (E-54) korkutmak maksadıyla gelişi güzel sallayıp yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. H.D tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

banner341
7-8 Ekim tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren işçi yatı evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edilirken, üç iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işletme sahipleri ile yasak olduğu halde   kumarhaneye giren 37 kişi  haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; bin 150 araç kontrol edildi,  suç işlediği tespit edilen 324 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı toplam                 16 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, bar ve eğlence yerleri, restoranlar, gece kulüpleri ile kahvehaneler kontrol edildi. Kapama saatlerine uymayan İki iş yerinin sahipleri hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 429 araç kontrol ediirken,  suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

ARAÇ YANGINI

Saat 06.00 sıralarında, Gazimağusa’da Servet Yolu Sokak üzerinde, Serkan Koru’a ait ikametgahın önündeki garaj içerisinde park halinde bulunan salon araçta, elektrik aksamlarından dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü,  Yangın sonucu  aracın makine kısmı ve diğer aksamları yanarak zarar gördü.

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2021 16:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı
Kapalı Maraş’ın açılmasının 1. yıl dönümünde etkinlik yapıldı
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim