“kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” Konulu Resim Yarışmasının Sonuçları Açıklandı”

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının sonuçları bugün açıklandı.