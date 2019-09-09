banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100485
ALTIN
278.654
DOLAR
5.7549
STERLİN
7.0968
EURO
6.3605
Cezaevine gönderildi
20 GÜN HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı
BİR KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Kanunsuz avlanan iki kişi tutuklandı
KANUNSUZ AVLANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Güvercinlik’de hırsızlık!
GÜVERCİNLİK'DE HIRSIZLIK!
banner306

Kalavaç Kültür Festivali 15 Eylül’de…

Lefkoşa, 9 Eylül 19 (.): 8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kalavaç Kültür Festivali 15 Eylül’de…

Lefkoşa, 9 Eylül 19 (.): 8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
Kalavaç Kültür Festivali 15 Eylül’de…

Lefkoşa, 9 Eylül 19 (.): 8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy iş birliğinde hazırlanan festival saat 10.30’da başlayacak.

banner317
Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalde, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Dillirga Grubu, Dilekkaya Modern Dans Grubu, Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Ekibi ve Yakın Doğu Dans Okulu gösteri sunacak.

Festivalde ayrıca Grup Frekans konseri, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Feslikan Grubu gösterisi, Zumba Dance Dila Hatun gösterisi, Mesarya Yıldızları Jimnastik Grubu, Değirmenlik Belediyesi Orkestrası, Değirmenlik Sanat Derneği Halk Dansları yer alacak.

Festival, Grup Cousins konseriyle son bulacak.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Komutanları Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Komutanları Kabul Etti
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı
Töre komutanları kabul etti
Töre komutanları kabul etti
Turizm Ve Çevre Bakanlığı “tour Natur” Turizm Fuarına Katıldı
Turizm Ve Çevre Bakanlığı “tour Natur” Turizm Fuarına Katıldı
Çavuşoğlu: “Neyi müzakere edeceğimizi belirlemek için 5 artı BM formatında gayrı resmi toplantı”
Çavuşoğlu: “Neyi müzakere edeceğimizi belirlemek için 5 artı BM formatında gayrı resmi toplantı”
Tatar, Çavuşoğlu’nu kabul etti
Tatar, Çavuşoğlu’nu kabul etti
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web sitesini güncelledi
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web sitesini güncelledi
Akıncı: “Siyasi eşitliği, özgürlüğü, güvenliğini tehlike altına atmayacak bir çerçeve”
Akıncı: “Siyasi eşitliği, özgürlüğü, güvenliğini tehlike altına atmayacak bir çerçeve”
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak
Sendikal Platform, Çavuşoğlu’nun Karpaz bölgesinde yaptığı açıklamaları eleştirdi
Sendikal Platform, Çavuşoğlu’nun Karpaz bölgesinde yaptığı açıklamaları eleştirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim