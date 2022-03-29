banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?
43 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika
Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
İnsanlar susuz kaldı...Şirinevler köyünde 3 gündür su yok!
banner404

Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?

Son 1 yılda yüzde 76 artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl da artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

29 Mart 2022 Salı 13:10
Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi kahve piyasalarına yansıyor.

banner341
Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi.

Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor.

Brezilya’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunduğu için kahve piyasasında 3'üncü çeyrekte panik başlayabileceği belirtiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
43 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti
43 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
İnsanlar susuz kaldı...Şirinevler köyünde 3 gündür su yok!
İnsanlar susuz kaldı...Şirinevler köyünde 3 gündür su yok!
Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’i geri dönmedi
Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’i geri dönmedi
CTP'den 'anayasayı deldirtmeyiz' eylemi
CTP'den 'anayasayı deldirtmeyiz' eylemi
Gözler Sunat Atun’da…
Gözler Sunat Atun’da…
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ''Sorunların giderilmesi için çözüm yaratılması gerek''
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ''Sorunların giderilmesi için çözüm yaratılması gerek''
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
KKTC genelinde elektrik kesintisi olacak
KKTC genelinde elektrik kesintisi olacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim