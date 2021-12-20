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Kağıt sanatçısı Sakallızade “melek” adlı eserini LTB Kadın Sığınma Evi'ne hediye etti

 Kağıt sanatçısı Leman Ünverdi Sakallızade, Kağıt Sanatçıları Derneği’nin sergisinde yer alan “Angel (Melek)” adlı eserini yeni yerinde hizmet veren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evine hediye etti. 

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:50
Kağıt sanatçısı Sakallızade “melek” adlı eserini LTB Kadın Sığınma Evi'ne hediye etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kağıt sanatçısı Leman Ünverdi Sakallızade’yi kabul etti. Görüşmeye, Belediye’nin Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe de katıldı. 

LTB Başkanı Harmancı, Sakallızade’ye Sığınma Evine desteğinden ötürü teşekkür etti. Sakallızade de “Melek” adlı eserini yeni Kadın Sığınma Evi’ne hediye etmek istediğini söyleyerek, tüm kadınların gücünü bir şekilde göstermesini ve aydınlığa doğru ilerlemelerini diledi.

SIĞINMA EVİ, 2016’DAN BERİDİR HER YIL YAKLAŞIK 100 ŞİDDET DİRENİŞÇİSİ KADINA DESTEK OLUYOR 

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Açıklamaya göre, ülkenin tek sığınma evi olan LTB Sığınma Evi, 2016 yılından beri her yıl yaklaşık 100 şiddet direnişçisi kadın ve çocuklarına barınma, hukuki destek, psikolojik destek, eğitim, iaşe desteği, iş bulma gibi hizmetler sunuyor. 

Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) mali desteği ile inşa edilen yeni LTB Sığınma Evi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştı. 

AB standartlarında çok daha uygun fiziki şartlarıyla daha fazla direnişçi kadına hizmet verecek olan, yüksek güvenlik ve modern yaşam standartlarına göre tasarlanıp inşa edilen tesis, birçok yönü ile bu alandaki mağduriyetlere karşı önemli bir güvence taşıyor.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 11:32
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