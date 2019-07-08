Kadir Carlos rüzgarı

KADİR CARLOS RÜZGARI
Ergün YAHAT
Ülkemizin sevilen sanatçılarından Kadir Carlos son çıkarttığı albümü ile sadece ülkemizde değil Kıbrıs'dan Türkiye'ye Uzanan Müzik Serüveni ile büyük beğeni topluyor başta adamızda ve yurt dışında olmak üzere Özellikle düğünlerde her kes Kadir Carlos'u davet içın yarışırken genç Kıbrıslı sanatçı, Türkiye'nin ve Avrupada yaşayan Türklerin yeni sesi de oluyor! Tek kişilik orkestra ,yeni şarkısıyla büyüyor! Kıbrıslı sanatçı Carlos , pop dünyasına kendi bestesiyle hızlı bir giriş yapmak üzere. sevilen ses rengi,yorunu ve sahneleriyle adından sıkça söz ettirecek olan Carlos, sözü ve müziği kendine ait, bestelerini sevenlerine duyurmaya karar verdi. Kınay Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan ''Kayıp Sevgili'' müzik listelerinde baş sıralara yükselecek kalitede.
Uzun yıllar önce Kıbrıs'ta Gazi Mağusa Namık Kemal meydanında, tek kişilik konseriyle "Kayıp Sevgili"adlı şarkısıyla dinleyenlerin kulaklarının paslarını silen ve kalplerine dokunan müzisyen, unutulmaz bir performansa imza attı. Meydan sahnesinden sonra müzik kariyerini büyüterek devam etti. Müzik Benim En İyi Arkadaşım! Pop dünyasına adından sıkça ettirecek olan Carlos, kendi şarkılarıyla kitlesini büyütmeye devam ediyor. "Müzik özgürlüğüm" diyen başarılı isim , ''Müzik benim en iyi hayat arkadaşım diyebilirim . müzikle hüznümü , mutluluğumu,heyecanımı paylaşıp gülüp,ağlayıp ,sohbet edip dertleşe biliyorum. İtiraf etmek gerekirse müzik benim doktorum da diyebilirim, beni herdaim tedavi ediyor. Kaliteli müzik icra etmek beni dünyadaki kötü enerjilerden koruyor''. diyerek ifade ediyor .