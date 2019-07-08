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Kadir Carlos rüzgarı

Kadir Carlos rüzgarı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:49
Kadir Carlos rüzgarı

KADİR CARLOS RÜZGARI

Ergün YAHAT

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Kadir Carlos son çıkarttığı albümü ile sadece ülkemizde değil Kıbrıs'dan Türkiye'ye Uzanan Müzik Serüveni ile büyük beğeni topluyor başta adamızda ve yurt dışında olmak üzere Özellikle düğünlerde her kes Kadir Carlos'u davet içın yarışırken genç Kıbrıslı sanatçı, Türkiye'nin ve Avrupada yaşayan Türklerin yeni sesi de oluyor! Tek kişilik orkestra ,yeni şarkısıyla büyüyor! Kıbrıslı sanatçı Carlos , pop dünyasına kendi bestesiyle hızlı bir giriş yapmak üzere. sevilen ses rengi,yorunu ve sahneleriyle adından sıkça söz ettirecek olan Carlos, sözü ve müziği kendine ait, bestelerini sevenlerine duyurmaya karar verdi. Kınay Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan ''Kayıp Sevgili'' müzik listelerinde baş sıralara yükselecek kalitede.

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Kıbrıs ve Londra halkı tarafından tanınan sanatçı , yeni eseri ''Kayıp Sevgili '' şarkısıyla dinleyenlerden tam not almaya devam ediyor. Şarkısını Kıbrıs'da çektiği klip ile taçlandıran Kadir Carlos, yaza damgasını vuracak görüntülerle, izleyenlerin beğenisine sundu. Müzik hayatında uzun ve efsanevi bir geçmişe sahip, tanınan müzisyen, kendi söz ve bestelerini daha büyük kitlelere duyurmak için hazırlıklarına tam gaz devam edecek. Sahnelerinde birçok dilde şarkı söyleyerek, performansıyla göz dolduran sanatçı, '' aşk şarkıları da yaparak içimde ki beni dışarı yansıtıyorum'' diyor. 50 'yi aşkın hazır bestesi olan başarılı sanatçı,sevenlerine eserlerini duyurmaya devam edecek. Yeni şarkılarının da aranjelerine ve hazırlıklarına şimdiden başlayarak ,ne kadar iddialı olduğunun müjdesini verdi. Tek kişilik konser sonrası Kıbrıs'ın sesi oldu! Müzik hayatının başlarında, sesini henüz daha yeni yeni duyuran sanatçı,Carlos, dönüm noktasını Kıbrıstaki bir meydan konserinde yaşadı!

Uzun yıllar önce Kıbrıs'ta Gazi Mağusa Namık Kemal meydanında, tek kişilik konseriyle "Kayıp Sevgili"adlı şarkısıyla dinleyenlerin kulaklarının paslarını silen ve kalplerine dokunan müzisyen, unutulmaz bir performansa imza attı. Meydan sahnesinden sonra müzik kariyerini büyüterek devam etti. Müzik Benim En İyi Arkadaşım! Pop dünyasına adından sıkça ettirecek olan Carlos, kendi şarkılarıyla kitlesini büyütmeye devam ediyor. "Müzik özgürlüğüm" diyen başarılı isim , ''Müzik benim en iyi hayat arkadaşım diyebilirim . müzikle hüznümü , mutluluğumu,heyecanımı paylaşıp gülüp,ağlayıp ,sohbet edip dertleşe biliyorum. İtiraf etmek gerekirse müzik benim doktorum da diyebilirim, beni herdaim tedavi ediyor. Kaliteli müzik icra etmek beni dünyadaki kötü enerjilerden koruyor''. diyerek ifade ediyor .

Son Güncelleme: 08.07.2019 23:01
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