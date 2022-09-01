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Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı

Eski bir bakanın denizde güneşlenen kadınların fotoğraflarını çekmesi infialle karşılandı.

01 Eylül 2022 Perşembe 11:17
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı

KIBRIS TİME - ÖZEL

Skandal olay Pazar günü Karpaz'da bir otelde gerçekleşti.

Otel sahilinde deniz kenarında güneşlenen bir çok kadının özel bölgelerinin fotoğraflarını çeken 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi otel müşterileri tarafından fark edildi.

Bazı kadınların fotoğraflarının çekilmesini fark ettikten sonra ilgili kişinin üzerine yürüyüp fotoğraf makinesini elinden aldıkları, yaptıkları incelemede yaklaşık 180 fotoğrafın bulunduğu ortaya çıktı.

Yaşanan kısa bir hengameden sonra fotoğraf çekenin eski bir bakan olduğu ortaya çıktı.

Eski bakan otel yönetimine ve sonra da polise şikayet edildi.

Eski bakanın eşiyle birlikte otelde müşteri olarak kaldığı belirlendi.

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