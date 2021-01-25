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“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocukköyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:45
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” protokolü imzalandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda imzalanan protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

ÇAĞMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan protokolün üçüncüsünü imzalamak üzere hükümet ve ilgili tarafların bir araya geldiğini söyledi. 

Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddet vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Çağman, ciddi önlemler almak ve bilinçli davranmak amacıyla paydaşlarla ortak hareket etmek adına protokolün önemli olduğunu vurguladı.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ev içi şiddetten yalnızca kadınların değil, tüm aile fertlerinin etkilendiğine dikkat çekerek, başarının birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade etti. 

AMCAOĞLU

Protokolün, söylemin eyleme dönüştürülmesi açısından örnek olduğuna işaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, hep birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı ve birlikte atılacak adımlarla hedeflerin şekilleneceğini söyledi.

SOYALAN

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Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, kadına yönelik şiddete karşı Polis Teşkilatı olarak gelen şikayetlerle her zaman takipte olduklarını ve şiddetle mücadele için görevlerini layıkıyla yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında şunları söyledi:

“Üçüncü yılında bu protokolü yeniden imzalıyoruz. Bu protokol kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddetle mücadele konusunda ilgili tarafların iş birliğini koordine etmeyi amaçlayan etkin bir mekanizmayı hedefliyor. İlkini Belediyede imzalamıştık. Daha sonra TOCED’e devrettik. Beklentimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hedeflenen kapasiteye ulaştırılarak gerekli istihdamların da yapılarak etkin bir daire haline getirtilmesidir. 

Pandemi dönemi, dezavantajlı kesimler üzerine daha ağır yükler bindiriyor. Bu dezavantajlı kesimler de kapanma döneminde maalesef şiddeti daha çok yaşamıştır. Ülkedeki tek kadın sığınma evine sahip LTB, bu çalışmaları yakınan takip etmekte ve birçok kadına yeni bir hayat oluşturma noktasında şans yaratmaktadır. Bu konuda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile daha güçlü bir iş birliği oluşturarak hem kadına yönelik şiddetin önlenmesi hem de kadınlarımıza yeni bir hayat yaratılması konusunda daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.”

AKTER

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ise protokol kapsamındaki hizmetlerin daha iyi verilmesi için devamlılığın şart olduğunu vurguladı. 

Protokolün ilgili taraflarca devam ettirilmesinin güzel sonuçlar elde edilmesine imkân tanıdığını belirten Akter, doğru yerlere doğru sürelerde ulaşmanın önemine işaret etti ve ihbar hatlarına büyük görev düştüğünü söyledi. 

Buğra Akter, “Alo 183 İhbar Hattı”na ulaşılması halinde tüm sistemin daha verimli çalışacağını belirtti ve protokole katkıda bulunan herkese teşekkür etti.


 

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Son Güncelleme: 25.01.2021 14:52
Anahtar Kelimeler:
Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Protokolü
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