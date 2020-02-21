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Kadınlar Birliği’nden Devlet Hastanesine Dört Buzdolabı Bağışı…

Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi birimine dört buzdolabı bağışta bulundu.

Kadınlar Birliği’nden Devlet Hastanesine Dört Buzdolabı Bağışı…

Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi birimine dört buzdolabı bağışta bulundu.

21 Şubat 2020 Cuma 12:35
Kadınlar Birliği’nden Devlet Hastanesine Dört Buzdolabı Bağışı…
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Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi birimine dört buzdolabı bağışta bulundu.

Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu hastaneyi ziyaret ederek bağışı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye sundu.

Ortopedi biriminde yapılan basın toplantısında konuşan Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun, birlik olarak hastaneye sürekli olarak yaptıkları yardımlardan bahsederek, düzenledikleri çay etkinliğinden elde edilen gelirle dört buzdolabı aldıklarını belirtti. 

TUNCERİ

Kadınlar Birliği Merkez Örgütü Başkanı Halide Tunceri de toplumda duyarlı sivil toplum örgütleri olduğunu ve Kadınlar Birliği’nin de bu kuruluşların en eskilerinden birisi olarak Kıbrıs’ın mücadele tarihi içerisinde kadın, çocuk ve toplum yararına katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Tunceri, devletin yaşadığı sıkıntıların giderilmesine bir nebze katkı yapmak istediklerini ifade ederek, her sivil toplum kuruluşunun bu tür eksikliklerin bir ucundan tutması ve Kıbrıs Türkü’nün yardımlaşarak daha sıkıntısız günlere yürümesi gerektiğini ifade etti.

Yönetim kurulu olarak halktan alınanı halka vermeye devam edeceklerini söyleyen Tunceri, bağışın toplanmasında emeği geçen yönetim kurulu ve katılımcı üyelere şükranlarını sunduğunu belirtti.

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BİRLİĞİN KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ 4 MART’TA MERİT OTEL’DE

Halide Tunceri, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 4 Mart’ta Merit Otel’de etkinlik düzenleyeceklerini ve 4. dönem CHP Milletvekili, Avrupa Parlamentosu onursal üyesi ve İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan’ın burada konuşma yapacağını kaydetti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yetiştirdiği ve halen tahsilini sürdüren doktorlarla birlikte, 1953’ten bu yana topluma verdiği hizmetlerden ötürü Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne teşekkür ederek, sağlığa yapılan katkıların kutsal olduğunu ve insana yatırım anlamı taşıdığını söyledi.

Pilli, diğer STÖ’lerden de benzer katkıları beklediklerini dile getirerek, UBP-HP iktidarı döneminde 500 yataklı yeni hastaneyle AMATEM’in temellerinin atıldığını ve gelecek hafta içerisinde yeni Girne Hastanesi’nin duyurusunun yapılacağını açıkladı.

Girne Hastanesi için kaynağın hazır olup, en çok 13-14 ay gibi bir sürede tamamlanmasının planlandığını ifade eden Pilli, yarım kalmış bir hastanenin de 3. etabı için ihaleye çıkıldığını belirtti.

(RU/FEZ)     FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan    Foto: Süleyman Önal

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