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Kadınlar Birliği, Kadına Yönelik Psikolojik Ve Fiziksel Şiddete Dikkat Çekti

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetteki artışa dikkat çekti. 

Kadınlar Birliği, Kadına Yönelik Psikolojik Ve Fiziksel Şiddete Dikkat Çekti

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetteki artışa dikkat çekti. 

07 Mart 2019 Perşembe 12:37
Kadınlar Birliği, Kadına Yönelik Psikolojik Ve Fiziksel Şiddete Dikkat Çekti

Lefkoşa, 7 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetteki artışa dikkat çekti. 

Kadına yönelik şiddetin çocukların psikolojisini bozduğundan aile bütünlüğünü de yaraladığına işaret eden Birlik, sağlıklı ailenin sağlam bir ulus anlamına geldiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, yaptığı açıklamada, 1857’de New York’ta bir grup kadın tekstil işçisinin eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı başkaldırdığı gün olan 8 Mart’ın tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de ve KKTC’de “Kadınlar Günü” olarak kutlandığını belirtti.

Bu günü anmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Feridun, Birlik olarak yarın saat 09.30’da diğer kadın kuruluşlarıyla ulu önder Atatürk’ün heykeline çelenk koyacaklarını kaydetti.

Feridun, pek çok dünya devletinden önce Ulu Önder Atatürkün devrimleriyle bir takım çağdaş haklara kavuşturulan Türk kadınının hala bugün arzu edilen eşitlikçi haklara kavuşamadığını ve sosyal, siyasi, ekonomik açıdan varılmak istenen hedefe giden yolda mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Gülten Feridun, “En önemlisi psikolojik ve fiziksel şiddet son yıllarda artarak devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet çocukların da psikolojisini bozduğundan aile bütünlüğü yara almaktadır” dedi.

Feridun, şöyle devam etti:

“K.T. Kadınlar Birliği olarak bizlerin önceliği, kadınlarımızın ve çocuklarımızın her bakımdan sağlıklı olmalarıdır. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı aile sağlam bir ulus demektir. Yasalarımızın ön gördüğü çerçevede bu konu ile ilgili birim yetkilileri, eğitimciler ve psikologların bir araya gelerek halkı bilinçlendirmelerini bekler, tüm kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınlar gününü kutlar, huzurlu ve mutlu yarınlar dileriz.”

(FEZ/HA)

                                                                         


 

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