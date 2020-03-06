Kadınlar 8 Mart’ta Meclis önünde eylem yapacak

Pazar günü saat 14.00’te başlayacak eylem, “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla yapılacak.

KEK’ten yapılan yazılı açıklamada, ülkede kadınların karşılaştığı sorunlara dikkat çekilerek emeğin değerini haykırmak ve özgürlük için eyleme katılım çağrısı yapıldı.Açıklamada, KKTC’de kadın emeğinin hem iş yerinde hem evde sömürülmeye devam ettiği, iş yerlerinde mobbinge uğradığı, özel sektör emekçisi kadınların ekonomik kriz sebebine dayandırılarak ilk başta gözden çıkarıldığı ve “kadın cinayetlerinin” ciddi oranlarda arttığı kritik zamanlar yaşandığı görüşü ifade edildi.

“İHTİYACIMIZ OLAN EN ÖNEMLİ ŞEY DAYANIŞM AK VE ÖRGÜTLENMEK”

Kadın Eğitimi Kolektifi açıklamasında, şunlar kaydedildi:



“Kadına şiddetin giderek arttığı ve buna rağmen hâlâ sığınma evi talebinin karşılanmadığı, muhafazakârlaşma yoluyla kadın özgürleşmesine sekte vurmaya çalışıldığı, üretimin ve emeğinin değerinin görmezden gelindiği günümüzde, ihtiyacımız olan en önemli şey dayanışmak ve örgütlenmektir.”8 Mart’ta Lefkoşa sokaklarını doldurma ve şiddete karşı ses yükseltme çağrısı yapılan açıklamada, “Gelin emeğin değerini bir kez daha haykıralım, özgürlük için emek verelim.” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada 8 Mart Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meclisi önünde toplanarak “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla düzenlenecek eyleme katılım çağrısı da yapıldı.